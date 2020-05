Ahogy számos más iparág, az autógyártás is megszenvedi a koronavírus gazdasági hatásait. A Ford kétmilliárd dolláros veszteségről számolt be az első negyedévben, és további ötmilliárdos veszteséggel kalkulál a következő negyedévre, de a Fiat Chrysler is 1,7 milliárd dollár mínusszal zárta 2020 első három hónapját. Ezeknek a számoknak a fényében nagy meglepetést okozott a General Motors 294 millió dolláros pozitív eredményével.

A részvényenként 0,62 dolláros nyereség és a 32,7 milliárd dolláros bevétel is meghaladta az előzetes elemzői várakozásokat.

A körülményekhez képest kiemelkedő eredményhez a GM pickup járműveinek eladásai járultak hozzá nagymértékben, csaknem 32 százalékkal nagyobb bevételt generálva, mint egy évvel korábban. Emellett a legfontosabb, észak-amerikai régióban kiváló marzsokkal tudott dolgozni a vállalat, 8,5 százalékos árbevétel-arányos megtérülést érve el. Ez bőven elég volt a nemzetközi piacokon elszenvedett veszteség ellensúlyozására, mivel az ázsiai régióra ebben a negyedévben értelemszerűen még nagyobb csapást mért a válság.

A General Motors likviditásával egyelőre nincsen nagyobb probléma, 32,1 milliárd dolláros készpénztartalék áll rendelkezésére.

A menedzsment szerint még akkor is biztosított a likviditás az év végéig, ha nem indulnak újra világszerte a gyárak, és szükséges esetén további tőkebevonáshoz is folyamodhatnak.

Előrejelzést a menedzsment még nem tudott adni sem a következő negyedévre, sem a teljes évre, de a piac egyelőre pozitívan reagált a hírekre. Technikai alapon az árfolyam nem jár messze az erős, 24 dolláros ellenállási szintjétől, ezt áttörve nyílna további tér az emelkedéshez. A vártnál jobb negyedéves jelentés mellett azért még övezi bizonytalanság a vállalat következő negyedéveinek teljesítményét, hiszen az optimista tervek ellenére még mindig kérdéses, hogy mennyire tud zökkenőmentesen újraindulni a gazdaság. Az említett ellenállás fölött azonban lendületet szerezne a papír, erre érdemes figyelni rövid távon, amíg nem érkeznek további információk.