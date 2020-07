Menedéket kínál a tech szektor

Bár a koronavírus-járvány miatti, márciusban és áprilisban tapasztalt pánikhangulat csitult, a friss esetszámokból az látszik, hogy az Egyesült Államokban egyre intenzívebben terjed a járvány. Ez jelentős részben az elsietett újranyitásnak és az országszerte zajló utcai tüntetéseknek tulajdonítható, továbbá annak, hogy az amerikaiak nem tartják be a járvány idejére hozott előírásokat és javaslatokat.

Az Egyesült Államokban a napi új esetszám több mint 50 ezerrel nő. A legkritikusabb államok pillanatnyilag Florida, Kalifornia és Texas, ahol a napi megbetegedések száma meghaladja az európai járvány tetőzésekor tapasztalt spanyol és olasz számokat. Sőt, pesszimista hangok szerint a napi esetszám a későbbiekben elérheti akár a százezret is.

Bár az Egyesült Államok vezetése kitart az újranyitás politikája mellett, nem zárható ki, hogy a helyzet romlása esetén a vállalatok fognak lépni a politikusok helyett.

Az Apple például csaknem száz üzletét zárta be újból az országban, és a McDonald’s is bejelentette, hogy 21 nappal elhalasztja a gyorséttermein belüli kiszolgálás újraindítását. Ha a járványhelyzet miatt a lakosság fogyasztása is visszaesik, akkor a pénzpiacok likviditását szem előtt tartó Fed ismét a korábbi módszeréhez nyúlhat: elárasztja pénzzel a piacokat. Ebben az esetben pedig ismét a technológiai cégek lehetnek felülsúlyozottak a befektetők portfóliójában. Ezeknek a cégeknek a napi működését és bevételi csatornáit kevésbé súlyosan érintik a hatósági vagy önkéntes le- és bezárások. Sőt

több technológiai cég profitálni is tudott a korlátozásokból.

Ha az idei évet nézzük, akkor jól látszik, hogy a fontosabb amerikai tőzsdeindexek közül a Nasdaq 100 – amely a száz legnagyobb amerikai technológiai céget tömöríti – jelentősen felülteljesítette a piac egészét. Ha a folyamatok nem változnak, érdemes lehet a nagyobb, ellenállóbb cégek papírjait felülsúlyoznunk a portfóliónkban. A diverzifikációban segíthet nekünk az Invesco QQQ ETF-je, amely a Nasdaq 100 indexet követő alacsony költségű befektetési termék.