Most már akciós az alma

Az Apple-részvények 2018. augusztus 2-án 207,39 dolláros árfolyamon fejezték be a kereskedést, ezzel az Apple az első olyan vállalat a világtörténelemben, amelynek a piaci kapitalizációja meghaladta az ezermilliárd dollárt. A rákövetkező két hónapban folytatódott az emelkedés, és október elején 233 dollárnál tetőztek a vállalat részvényei. Azóta változott a befektetői hangulat, és 30 százalékot esett a részvények árfolyama, 165 dollárra.

Az általános negatív piaci hangulat mellett rossz hírként fogadták a befektetők, hogy a továbbiakban a cég nem közli majd a beszámolóiban az iPhone-, Mac- és iPad-eladások darabszámát. Ezt azt követően jelentette be, hogy szemmel láthatóan érett szakaszába érkezett az értékesítés növekedése, sőt elképzelhető, hogy már túl van a csúcson. Rejtegetnivalója lenne az Apple-nek? – teszik fel a kérdést sokan, jogosan. Vagy valóban arról van szó, hogy nem az egyes termékek eladott darabszáma a legfontosabb vezérlője az egyre kiterjedtebb Apple-ökoszisztéma árbevételének? – ahogy azt Luca Maestri, az Apple pénzügyi igazgatója állítja.

Az igazság valószínűleg félúton van, és az árfolyam tekintetében is ez lehet a helyzet. Valóban 30 százalékkal rosszabb céggé vált volna az Apple az utóbbi két hónapban? Bárhogy is legyen, az árfolyam további esésének mindenképpen támasza lehet, hogy az utóbbi időben két nagy vevő is színre lépett: a Warren Buffett befektetési guru nevével fémjelzett Berkshire Hathaway 40 milliárd dollárt meghaladó értékű Apple-részvényportfóliót épített ki, míg az Apple menedzsmentje májusban százmilliárd dollár keretösszegű sajátrészvény-visszavásárlási programról határozott.

Akik aggódnak az Apple jövője miatt – mivel a korábbi évek lehengerlő innovációja napjainkban nem köszön vissza –, azok továbbra sem lelhetnek teljes nyugalomra. A vállalat 260 milliárd dollárt meghaladó készpénzállománya azonban megteremti a fedezetet a majdani ötletek megvalósításához, és a saját részvények visszavásárlása mellett is stabil pénzügyi hátteret biztosít.