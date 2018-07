Nagymértékű felértékelődés előtt állhat a légitársaságok beszállítója, az FACC

Az FACC egy 2014 júniusa óta tőzsdén lévő osztrák társaság, amely repülőgépekhez és helikopterekhez szállít be kompozit anyagokat. Egy növekedési sztoriról van szó, hiszen a repülőgépek iránti kereslet óriási, és a következő évtizedben is kitarthat a felívelő szakasz. A légiipart hosszú ciklusok jellemzik, vagyis a mostani felívelő időszak még évtizedes távon is életben lehet. Iparági előrejelzések szerint 2036-ra megduplázódhat a repülőgépek száma. Az FACC a világ két legnagyobb légitársaságának, a Boeingnak és az Airbusnak is úgynevezett első körös beszállítója. A két társaság együttes rendelésállománya 9 százalékkal növekedhet az idén, ez pedig magával hozza az osztrák beszállító gyarapodását is. Ha még hosszabb időszakot vizsgálunk, akkor is várhatóan nagy lesz az igény a repülőgyártásra, húszéves távon éves átlagos 4-5 százalék körüli bővülési ütem várható az iparági előrejelzések szerint.

Ennek köszönhetően 2020–2021-re az egymilliárd eurót is elérheti az FACC árbevétele a korábbi 750 millió euróról, sőt a társaság vezérigazgatója 2025–2026-ra már 1,5 milliárd eurós árbevételi célról nyilatkozott. Ez főként a felfutóban lévő A320, A350 és B787 géptípusokhoz kötődhet. Az árbevételen túl a profitmarzsok is tágulhatnak, így az eredménynövekedés két tényezőből származhat, a volumen és a marzs hatásából. Az egy részvényre jutó eredményben hároméves távon 60 százalékos emelkedésre lehet számítani. Ezt az óriási növekedési lehetőséget pedig egyelőre alulárazza a piac. Ha a 2020-as előrejelzések alapján készült szektorértékeléseket összehasonlítjuk, tetemes, masszívan két számjegyű diszkonttal szembesülhetünk, így az elmúlt hónapok árfolyamcsökkenése jó beszállási lehetőséget teremthetett.