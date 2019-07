Nem jelez az olaj, feltámadt az ezüst

Az olaj ára jelentős nyomás alatt állt a múlt héten, annak ellenére, hogy pénteken Irán elfoglalt egy brit olajtankert. Korábban egy konfliktus súlyosságát – akár egy barométerről – le lehetett olvasni a nyersolaj árfolyamáról, és hasonló események igencsak felhajtották volna az árakat. Ezzel szemben a múlt hetet a Brent 6,4 százalékos, míg a WTI 7,4 százalékos eséssel zárta.

Az okok ismertek. A kínálati oldalon hiába csökkentették már 1,2 millió hordóval napi kitermelésüket az OPEC-országok, az Egyesült Államok 12 millió hordós rekordkitermelést produkál. A gyenge keresleti várakozások és az amerikai–kínai kereskedelmi megállapodások körüli vita alapjaiban gátolja, hogy a WTI árfolyama a 60 dolláros korlát fölé kerülhessen. Addig viszont technikailag az 55 dolláros szint az, amelyet célba vehetnek a pesszimizmusra hajló befektetők. Ennek esetleges áttörését követően a következő célár az 50 dolláros szint.

Pár hete úgy tűnt, a befektetők megfeledkeztek az ezüstről. Míg az arany árfolyama június óta 10 százalékot, november óta pedig csaknem 20 százalékot emelkedett, az ezüst árfolyama nemigen követte a legutóbbi aranyralit, novembertől július közepéig mindössze 6,8 százalékot nőtt. Ezt a lemaradást pótolta be az elmúlt héten további 7,5 százalékos ralival a 16,2 dolláros unciánkénti hétfői záróárig.

Az igazán érdekes mozgást a két nemesfém arányát vizsgálva láthatjuk. Az arany/ezüst ráta most megközelíti azt a 84–86 dolláros sávot, amelyből májusban kitört, és egészen 93 dollárig menetelt. Ha külön nézzük a két fém hetes grafikonját, az arany hatéves csúcsot tört át az 1370 dolláros szint elhagyásával, míg az ezüst még a tavaly áprilisi 17,17 dolláros rekordtól is messze van. Az ezüstnek most jó esélye lehet elérni a 17 dollárhoz közeli szinteket, de csak akkor, ha kitart a konzervatív hangulat, és megmarad az arany ereje. Az arany jelenlegi legfontosabb lélektani ellenállása 1400 dollár, további áremelkedésnek az 1450-es ellenállás szabhat határt.