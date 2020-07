Nem meglepetés a Mol júniusi marzsa

A 2012-ben elindított adatközlése óta még soha nem történt olyan, mint most júniusban, hogy negatív lett a Mol csoportszintű finomítói árrése, konkrétan mínusz 1,3 dollár hordónként. Sokkolónak tűnik, hogy lényegében veszteség keletkezett azon, hogy a Mol nyers kőolajat finomított, és abból feldolgozott termékeket állított elő, köztük benzint és dízelt. Valójában azért a nagy- és kiskereskedelmi árréseken keresztül nem dolgozott ingyen a Mol.

Meglepőnek nem volt nevezhető a fejlemény, hiszen például a finn Neste olajtársaság honlapján napi szinten nyomon lehet követni a marzsok alakulását, ez pedig jó referencia szokott lenni a Mol számára is. Ezek pedig április óta drasztikus változást jeleznek: az áprilisi csúcsról május második felében már átmentek negatív tartományba, és továbbra is ott találhatók. Mivel a befektetők nyomon követték a fejleményeket, a tegnapi negatív marzs nem számított váratlannak, így jelentősebb árfolyamhatást sem váltott ki.

Főleg a dízel marzsai estek vissza, a benzinéi csak kisebb mértékben csökkentek. Ennek magyarázata, hogy májusban az üzemanyag-kereslet visszatérése miatt növelték a kapacitásokat a finomítók, amivel arányosan nőtt a dízelkihozatal is, miközben ott csak kisebb mértékű keresletnövekedés volt tapasztalható. Ráadásul a repülőgépek által használt üzemanyag iránti kereslet továbbra is nyomott maradt, amire a finomítók a dízelkihozatal arányának további növelésével tudtak csak reagálni. A Mol finomítói termékkihozatalában pedig meglehetősen fajsúlyos, 46,2 százalékos elemet képviselnek a középdesztillátumok – amelyik kategóriába a dízel is tartozik –, és csak 18,5 százalék a benzin aránya, a maradék egyharmadot pedig egyéb termékek alkotják, vagyis a dízel marzsának szűkülése nagyobb mértékben is érezteti hatását a csoportszintű árrésekre.

A kisebb marzsok valószínűleg egy darabig még velünk maradnak. A finomítók persze előbb-utóbb a kapacitáskihasználtságok csökkentésével reagálnak, és várhatóan az európai olajtermék-kereslet is tovább kúszik felfelé, de ehhez szükség lenne a légi forgalom helyreállásához is.