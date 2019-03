Nem okoz csalódást a Vonovia

A gyenge makroadatok tükrében kevésbé lehet vonzó a német piac, de érdemes a defenzívebb szektorokban szétnézni. Németország legnagyobb ingatlanfejlesztője, a Vonovia például történelmi csúcsa közelében jár. Nem kell azonban feltétlenül megijednünk a magaslati levegőtől, a nyugat-európai ingatlanfejlesztők között még ezen a szinten sem tekinthető túlárazottnak a részvény.

Március 7-én ismerhettük meg a társaság éves jelentését, amelyben stabil növekedésről számolt be. Tavaly 15 százalékkal nőtt az FFO (funds from operations, ami a vállalat működési készpénztermelését jelenti) értéke, és az EBITDA-soron hasonló mértékű növekedést tudott elérni a cég. A növekedéshez nagyban hozzájárult a Buwog AG, valamint a Victoria Park felvásárlása, amellyel csaknem 43 milliárd euróra emelkedett a Vonovia tulajdonában lévő ingatlanok eszközértéke. A Victoria Parkban szerzett 80 százalékos részesedéssel Németországon és Ausztrián kívül már Svédországban is rendelkeznek érdekeltségekkel.

A mostani ingatlanállománnyal számolva a Vonovia egy részvényre jutó eszközértéke 50,4 euró, ami több mint 8 százalékkal magasabb az aktuális részvényárfolyamnál. Figyelembe véve, hogy a szektortársak – például a Deutsche Wohnen, LEG Immobilien – részvényei majdnem 1 vagy afeletti árfolyam per egy részvényre jutó nettó eszközérték-hányadoson forognak, árazás szempontjából lehet még potenciál a papírban. Ezt a külföldi elemzőházak célárai is megerősíthetik, hiszen a fair értékbecslések átlaga most 50 euró körül van.

Az előrejelzések szerint az idei év is jól alakulhat, 10 százalék feletti bevételt és profitnövekedést vár a menedzsment. A márciusi gyorsjelentés után nagyot ralizott a papír, jelenleg 46 euró körül oldalaz. Valószínűsíthető, hogy a gyors emelkedés után kicsit elfáradt a részvény, és számítani lehet egy kisebb korrekcióra, de az 50 napos mozgóátlag 44 euró, valamint a korábbi 42 eurós lokális mélypont támaszt jelenthet az árfolyamnak. A kurzus mozgása mellett a stabil 3 százalék körüli osztalékhozam is figyelmet érdemel.