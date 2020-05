Oldalazás után erőt gyűjt az arany

Az elmúlt hónapokban a részvénypiacok nagy volatilitása mellett a fókusz egyre többször az aranyra irányult. A befektetők rég nem látott lelkesedéssel vetették bele magukat a nemesfém kereskedésébe, és olyan szintre kergették fel az árfolyamot, amelyet már viszonylag régen láthattunk.

Bár az arany sosem volt nagyon unalmas terület, a 2011–2012-es nagy menetelés utáni évek jellemzően nem a sikerről szóltak, és a piaci szereplők sem mindig dicsekedtek aktuális pozícióikkal. Az elmúlt években viszont sokat változott a helyzet, az arany részben korrigálta magát, és az 1000 dolláros szintekről tudott fordulni. Nem meglepő persze, hogy a koronavírus-járvány miatti gazdasági problémák és azok részvénypiaci hatására az arany vonzereje egyre csak nőtt: újra első számú menedékeszközként tekintenek rá a befektetők.A várakozásoknak megfelelően február végén meg is lódult az árfolyama, utána azonban következett egy kényelmetlen és váratlan korrekció, és csak a nagy stimulusok bejelentése, majd a piaci esés mérséklődése után tudott ismét felfelé kapaszkodni.

Egyelőre erősnek tűnnek az 1700 dolláros szintek, és bár járt 1750 dollár körül is az arany unciánkénti árfolyama, tartósan még nem volt képes átvinni ezt a szintet. Sok piaci szereplő most az 1800 dolláros szintekről vagy új csúcsokról, esetleg 2000 dolláros aranyárról fantáziál, de ezek elérése a technikai elemzés megállapításai alapján egyelőre korainak tűnik.

Az arany árfolyammozgására az volt jellemző az utóbbi időszakban, hogy többnyire oldalazás követte a nagyobb felhúzások szakaszait, és hetek óta ugyanennek lehetünk szemtanúi. Emiatt könnyen lehet, hogy a mostanit utólag szintén egy erőgyűjtési szakasznak értékelhetjük. Mivel az utóbbi napokban a részvénypiaci emelkedés is alábbhagyott valamelyest, idővel akár az arany menekülőeszköz-szerepe is felértékelődhet.