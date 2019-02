Óriási potenciál rejlik a Rokuban

A múlt héten futott be a Roku negyedik negyedéves eredménye. A jelentést eleve nagy várakozások övezték az előzetesen kiadott ízelítő alapján (részben ennek eredménye volt a januári rali). A 275 millió dolláros bevétel a legmagasabb, 261 millió dolláros elemzői várakozást is felülteljesítette. Ennek a legfontosabb összetevője a Roku saját platformjából származó bevétel, ez 77 százalékkal tudott növekedni, ami historikusan is kiemelkedő érték. A Roku-készülékek is termeltek bő 124 millió dollár bevételt, ami 21 százalékos növekedés az előző negyedévhez képest, de érdemes kiemelni, hogy a hangsúly a jövőben a platformon keresztül érkező reklámbevételeken lesz. Ez a fő hajtóereje a Roku növekedési sztorijának a felhasználók számának dinamikus emelkedésével együtt.

Az utóbbi területen is jól alakultak a számok, 3,3 millióval bővült a felhasználók köre 27,1 millióra, ami pedig még inkább biztató, hogy több időt is töltöttek a Roku platformjának használatával a felhasználók (7,3 milliárd órányi streamelt tartalom). Ez 69 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A következő lépés a Roku számára a nemzetközi terjeszkedés, az új piacok meghódításából származó eredmény a menedzsment várakozása szerint a 2020-as pénzügyi évben lesz érdemben kimutatható.

A vállalat operációs rendszerének egyre szélesebb körű használata is kiváló növekedési lehetőség. Ahogy a Google Androidja mára a legtöbb okostelefonon ott van, ugyanúgy válhat a Roku rendszere az okostévék standard platformjává.

Összefoglalva: a Roku hosszú távon továbbra is a szektor egyik legnagyobb növekedési potenciállal rendelkező vállalatának tűnik. Az egy hónapja kijelölt 60 dolláros célszint az elmúlt héten teljesült, sőt 67 dollárnál is járt a papír, ami 50 százalékos emelkedés a kitörési szinthez képest. A technikai kép alapján elvárható egy elhúzódó korrekció a lokális csúcs alól, ami újra 60 dollár alá hozhatja a papírt, itt lehet érdemes a beszállási pontot keresni, ha bízunk a Roku jövőbeni növekedésében.