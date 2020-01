Ötszörösére nőhetett a Wizz Air-profit

Alig egy hónap telt el azóta, hogy e hasábokon az európai légiszektor idei kilátásairól írtunk. Bár a múlt év utolsó hónapjaiban úgy tűnt, hogy a kedvezőbb kereslet-kínálati környezetnek köszönhetően kiderült az ég, a január több negatív fejleményt is tartogatott a befektetők számára. Az amerikai–iráni konfliktus új szintre lépett, ami rövid távon az olajár felpattanásához vezetett, emellett a napokban kitört koronavírus-járvány helyezi most nyomás alá a részvényeket. Mivel mind a magas olajárra, mind egy esetleges világjárványra nagyon érzékeny a szektor, ezért nem meglepő, hogy az augusztus óta tartó meredek emelkedést követően nagyon gyors negatív korrekciók voltak tapasztalhatók az említett eseményekre reagáló európai légitársaságok papírjaiban.

Véleményünk szerint a koronavírus megjelenése miatt ebben a negyedévben Európa-szerte jelentősen visszaeshet a turizmus, és ez a még mindig növekedési fázisban lévő társaságoknak – például a Wizz Airnek – nem kedvez. Annak ellenére, hogy régiónk jelenleg vírusmentes övezetnek tekinthető, az utazási hajlandóság már a következő hetekben csökkenhet, ami azért is aggasztó, mert a Wizz Air épp ebben a negyedévben bővíti legnagyobb mértékben a kapacitását. A légitársaságokról általánosságban elmondható, hogy az őszi–téli, tehát az októbertől márciusig tartó időszakuk a veszteségek minimalizálásáról szól. Várakozásunk szerint 2019 utolsó három hónapjában 11 millió eurós nettó profit keletkezhetett a Wizz Airnél, ami így is jócskán meghaladja az egy évvel ezelőtti 2 milliós nyereséget. Ami ennél is fontosabb, hogy a társaság megemelheti éves eredményvárakozását.

Noha meglátásunk szerint ez már nagymértékben beárazódhatott a papírba, az eredmények helyett a jelentés alkalmával a menedzsment üzenetén és a kilátáson lesz a hangsúly. Így tehát egy elsőre jelentéktelennek tűnő negatív üzenetre a piac jelentős eséssel is reagálhat, ami a hosszú távon részvénybe fektetőknek kiváló alkalom lehet a beszállók megtalálására.