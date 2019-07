Ott a helye a portfólióban a Netflixnek

A szerdai piaczárás után tette közzé negyedéves számait a Netflix. Mára kiderül, sikerült-e egy újabb jó negyedévvel meglepnie befektetőit a Netflixnek, de kicsit eltávolodva az aktualitásoktól, hosszú távon is hasznos eleme maradhat egy portfóliónak a részvény.

A Netflix sohasem volt klasszikus értelemben vett értékalapú befektetés. A vállalat részvényei jelenleg is 130 körüli P/E-értéken mozognak, de az előremutató P/E is magas, 62-es értéken van, arról nem is beszélve, hogy a cég egyelőre több pénzt éget, mint amennyit megtermel. A szédítő magasságokban lévő árazás azonban nem alaptalan, hiszen egyelőre töretlen a masszív növekedés. Ez elsősorban az előfizetői bázis dinamikus bővülését jelentette eddig, a második negyedévben azonban már nem lenne meglepő egy jelentős, az előző negyedévhez képest 22 százalék körüli bevételnövekedés sem, köszönhetően annak, hogy a Netflix 2019-ben emelte a díjait.

Mindez abba az irányba mutat, hogy ha a kijelölt úton tud maradni a vállalat, akkor a 2020-as évben már elkezd beállni egy fordulat a mostani évi hárommilliárdos negatív free cash flow terén. Ez véleményem szerint reális és egészséges irány a folytatásra a növekedési sztori jelenlegi szakaszában, 2020 után már a további eladósodás helyett elkezdhet csökkenni a vállalat adósságállománya.

A fentiek mellett változatlanul érdemes figyelni az előfizetők számának emelkedését az első negyedéves rekordmértékű bővülés után. A menedzsment ötmillió új előfizetőre számít, nagy részük a nemzetközi operációból jöhet. A várakozás felülteljesítése kifejezetten pozitív üzenet lenne a befektetőknek az árbevétel bővülése mellé.

Összességében a Netflixet hosszú távon továbbra is jó növekedési sztorinak gondolom, és ha ismét pozitívan alakul(t) a társaság jelentése, rövid távon is lehet tér az emelkedés előtt. Az elmúlt hónapok sávjából felfelé kitörve újra 140 dollár fölötti értékeket érhet el a részvény árfolyama.