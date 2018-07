Pénteken minden eldőlhet

Fontos eseményekre figyel a világ pénteken, egyrészt a focivébére, ahol Franciaország és Uruguay csap össze a negyeddöntőben, másrészt az Amerikai Egyesült Államok Kínával szembeni vámtarifáinak bevezetésére.

Június közepén jelentette be az amerikai kormány, hogy 34 milliárd dollár értékű, főleg technológiához kapcsolódó termékre 25 százalékos vámot vet ki, az életbelépés hatálya július 6. Ha a vámok élesednek, a kínai válaszreakció hasonló lesz, mint az amerikai mezőgazdasági termékeknél és az autóiparnál volt, emellett Kína már most is próbálja ellenpólusként más országokkal szorosabbra fűzni a kapcsolatot.

Emiatt a péntek és az utána következő napok hírei kulcsfontosságúak lesznek a piacok számára, jó időre eldönthetik a kereskedési irányt a tőzsdéken.

Ha a pénteki, illetve az azt követő hírek további vámok bevezetéséről szólnak, és nincs megegyezés a két ország között, akkor július 6. a kereskedelmi háborús időszak kezdete lesz.

Ebben az esetben nem sok jóra számíthat a részvénypiac, elvégre a kereskedelmi háború veszélyezteti a globális növekedést, hamarabb jöhet el a lassulás vagy egy esetleges recesszió, miközben az amerikai jegybank a feszes munkaerőpiac miatt nem állhat le a kamatemeléssel, amire rásegít a vámok inflációt fokozó hatása is. Ilyen környezetben a részvények mellett a kötvények sem teljesítenek fényesen, legalábbis rövid távon.

Biztonságos befektetésnek leginkább a dollár számít majd mint menekülődeviza.

Mindazonáltal a piacok reménykednek abban, hogy Trump végül megegyezik Hszi Csin-pinggel, vagy legalábbis a vámok kivetése itt megáll. Egy ilyen kimenetnél a sokat szenvedett európai és feltörekvő piacok fellélegezhetnének, ami a régiós részvényeket is erősítené, beleértve a magyar papírokat is. Egy dolog biztos: bármi legyen is pénteken, a hatását jó ideig érezni lehet majd a piacokon.