Profitot hoznak a házi kedvencek

Az állategészségügy mint befektetési lehetőség viszonylag egyszerűen megfogható, jövedelmező sztori lehet, mert az állat úgysem tudja elmondani, hogy sikerült-e a gyógyu­lás vagy sem, hatott-e a készítmény vagy sem. Ennél persze jóval összetettebb a kérdés, de kétségtelen, hogy jó néhány cikkben olvasni ilyen megközelítést.

Maga a szektor rendkívül jó bevételtermelőnek számít, hiszen csak az amerikai lakosság tavaly 480 millió dollárt költött háziállatainak egészségére. Persze egy válság esetén a gazdik a kedvenceiket érintő extra kiadásaikról könnyebben lemondanak, de azt is figyelembe kell venni, hogy a baby boom nemzedék nagy része 2011 után lépett nyugdíjaskorba, esetükben a háziállat egyfajta unaloműző pótlék is lehet. Egyes elemzések pedig azt emelik ki, hogy míg az 1960-as évekig egy átlagos családnak öt gyermeke volt, ma már ez a szám 2,5, ezért akár úgy is tűnhet, hogy a háziállatok szerepe időközben felértékelődött. Sokan nem vállalnak gyermeket, háziállatot viszont egyre többen tartanak.

A szektor befektetési lehetőségei közül elsőként a Trupaniont említjük, amely állatokra kínál egészségügyi biztosítást. Bár az Egyesült Államokban globálisan a legmagasabb a háziállatokra költött összeg, az állománynak csupán egy százaléka van biztosítva, szemben az Egyesült Királyság 10 vagy a skandináv országok 25 százalékos arányával. Amerika 60 millió háztartásában mintegy 90 millió kutya él, míg 50 millió otthonban 95 millió macska dorombol, tehát a potenciális piac óriási. A Trupanion alapítója, Darryl Rawlings egyébként onnan merítette az ötletet a biztosító létrehozásához, hogy a kutyáját korábban csak vaskos összegekért tudta kezeltetni, majd végül elaltatni. Befektetési szempontból a szektor fontos szereplője még az Idexx Laboratories és az Eli Lillyről nemrég leválasztott Elanco is. Az előbbi diagnosztikai eszközöket gyárt, az utóbbi pedig inkább a takarmányállatok orvoslásában nyújt kiemelkedőt, s kilátásai a Bayer állategészségügyi részlegének megvásárlásával sokat javulhatnak.