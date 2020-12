Rekordévet zárhat az Amazon

Nagyon erős teljesítményt mutattak be hétfőn az amerikai technológiai óriások, köztük az Amazon is, amely 3,5 százalékot drágult egy nap alatt. Az Amazon részvénye is alulteljesítő volt az utóbbi hónapokban, augusztus óta alig mozdult érdemben az árfolyama.

A hétfői megugrás viszont akár egy újabb menetelés kezdete is lehetne, mivel a technikai kép is látványosan javult.

Az árfolyam épp az 50 napos mozgóátlagról pattant föl, és ezzel sikerült kitörnie egy háromszög alakzatból. Ezzel megnyílt a tér felfelé, hamarosan akár a szeptember eleji 3552 dolláros történelmi csúcs tesztelésére is sor kerülhet, de az elemzői célárak még nagyobb növekedési potenciállal is kecsegtetnek.

Az Amazon részvénye egyébként 2019-ben még a tech óriások között alulteljesítőnek számított, és az S&P 500 index éves hozamától is elmaradt a teljesítménye. Idén fordult a kocka, az árfolyam 78 százalékkal emelkedett, ezzel alaposan veri az S&P 500-at, de a többi FAANG-részvény teljesítményét is.

A vállalat összességében jól jött ki a fogyasztói szokások járvány miatti hirtelen megváltozásából. Az idén 35 százalékos bevételnövekedés is elérhető lehet az elemzői konszenzus szerint, azaz a dinamika kilencéves nem látott csúcsra érhet.

A nettó profit is rekordot dönthet.

Az online fordulat a kiskereskedelemben tartóssá válhat, az Amazonnak kedvező trend a járvány megfékezése után is folytatódhat.

A negyedik negyedévben erős adatokra lehet számítani a cégtől, az ünnepi időszak ugyanis rekordforgalmat hozhatott. A Mastercard SpendingPulse adatai szerint a karácsonyig tartó 75 napos szezonban az amerikai e-kiskereskedelem forgalma 49 százalékkal bővült, s ebből az Amazon is jócskán kivehette a részét.

Enyhe kockázatot a szabályozási környezet esetleges szigorodása jelenthet, drasztikus változásra azonban a Biden-ciklus alatt sincs kilátás. Egyrészt jelenleg a szenátusban a republikánus többség fennmaradása a valószínűbb, másrészt pedig a Demokrata Párton belül is többségben vannak a szabályozás terén mérsékeltebb álláspontot képviselők.