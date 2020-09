Sereghajtó a gyengék mezőnyében

Az elmúlt egy héten az OTP több mint 10 százalékot esett a múlt heti 10 770 forintos csúcshoz képest, és ezzel még a gyengén teljesítő régiós bankszektort is sikerült alulmúlnia, hiszen ott az átlagos teljesítmény mínusz 6 százalék volt.

A magyar nagybanknál csak az ING lengyel leánya teljesített egy picivel rosszabbul. Könnyű lenne ezt a hiteltörlesztési moratóriumra fogni, de nagy túlzás lenne.

Idén az OTP már 18 milliárd forintnyi céltartalékot képezett a hiteltörlesztési moratóriumra, amit önmagában is óvatos céltartalékképzésnek vélünk, de még ha ebből indulunk is ki, akkor is maximum egyszeri, 12 milliárd forintos negatív hatása lehet a moratórium kiterjesztésének,

ami részvényenként mindössze 40 forint.

Ráadásul főként a vállalatok esetében szelektív a meghosszabbítás lehetősége, és azt már régóta rebesgették, hogy kitolják a program határidejét, így ez sem érhette meglepetésként a befektetőket.

Ráadásul az OTP is abban érdekelt, hogy a bajba került adósok törlesztése helyreálljon, vagyis a bankot érő tényleges veszteség ennél is kisebb lehet. Az elmúlt hetek esése alatt az elemzők nem változtattak a profitkilátásokon (a moratórium hatása sem jelentős a mintegy ezerforintos idei egy részvényre jutó profitvárakozáshoz képest), így a részvény értékeltsége kimondottan attraktívvá vált.

Az idei megugró céltartalékolások miatt relatíve gyenge eredménnyel kalkulálva is 10-es P/E-ráta alatt forog a részvény, míg ha a jövő évre már normalizálódó profitot vesszük alapul,

akkor az éves eredmény mindössze 7,7-szeresét kell kifizetnünk, ami a márciusi pániktól eltekintve utoljára 2015 elején fordult elő.

A könyv szerinti értékalapú értékeltséget figyelembe véve pedig még a márciusi szinteknél is olcsóbb most a részvény, könyv szerinti értéke fölött alig 10 százalékos prémiumot kell fizetni.

A régiós bankok múlt héten látott gyenge teljesítményét elsősorban a negatív hangulatnak tulajdonítjuk, hiszen az Egyesült Államokban is láthattuk, hogy a járvány második hulláma nem rengette meg a tőzsdéket.