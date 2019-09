Sorsdöntő lehet a jövő heti EKB-ülés

Jövő csütörtökön tartják az Európai Központi Bank (EKB) várva várt kamatdöntő ülését. Néhány hónapja épp e helyen számoltam be az előző EKB-ülés tapasztalatairól, arról, hogy Mario Draghi elnök csalódást okozott, beszédét eladási hullám követte az európai piacokon. Az ijedtséget a pesszimista makrogazdasági kilátások és a konkrét lazítási bejelentések hiánya váltotta ki. A szeptember 12-i ülést talán még nagyobb figyelemmel és izgalommal várják. A két ülés között valóban nem voltak fényesek a makrogazdasági adatok, a befektetők a monetáris lazítástól várják a csodát, bár egyre többen kételkednek ennek az eszköznek a hatékonyságában.

A piac a Bloomberg gyűjtése szerint 10 bázispontos kamatvágásra és havonta 40 milliárd euró összegű kötvény-visszavásárlásra számít, bár egyesek 20 bázispontos kamatvágást is elképzelhetőnek tartanak. Ezzel szemben több héja jegyban­kár fejezte már ki nemtetszését, de azért valószínűleg ezúttal a galambok győzedelmeskednek. Ha mégsem így lesz, és Mario Draghi ismét csalódást okoz a felfokozott várakozások lehűtésével, akkor további piaci esés szemtanúi lehetünk, főleg, ha ismételten nem jelent be monetáris lazítást, amit most kevéssé valószínűnek tartunk.

Az is kiderülhet, hogy lesz-e a mennyiségi élénkítés mellett a bankszektornak más irányú segítsége is. Ez a téma előkerült már az előző ülésen is, az látszik, hogy a bankszektor szenvedése aggasztja a jegybankárokat, és továbbra is gondolkodnak az úgynevezett tieringen, ahol a bankok kedvezőbb kamatozás mellett helyezhetik el a likviditásukat. Elég sok kimenetele lehet a jövő heti találkozónak, megpecsételheti a következő Fed-ülést is, de még inkább meghatározó lesz az európai piacok irányát tekintve. Egy esetleges csalódás masszív esést generálhat, miközben a lazítás és a tiering talán most már tényleg véget vethet a bankok vesszőfutásának, legalábbis ami az árfolyamot illeti. Így vagy úgy, az EKB nemcsak a kamatokról, hanem a piac sorsáról is dönt.