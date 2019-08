Termőre fordulnak az OTP akvizíciói

Az elmúlt hetekben jelentősen, mintegy ezer forinttal esett az OTP árfolyama anélkül, hogy bármilyen negatív vállalatspecifikus hír megjelent volna a részvénnyel kapcsolatban. Az erőteljes korrekció és az a tény, hogy

a 200 napos mozgóátlaghoz érkezett az árfolyam, már önmagában elég lehetne a pozitív fordulathoz, de jelen esetben a támasz érintése és a nemzetközi negatív hangulat átmeneti csillapodása is egyszerre következett be.

Ráadásul péntek hajnalban már jön az OTP gyorsjelentése, amelyben rekordösszegű, 100 milliárd forintot meghaladó negyedéves profitról számolhat be a bank. Ennek fő oka a nemrég végrehajtott tranzakciók profitnövelő hatása. A bank eddigi legnagyobb akvizícióját, a bolgár Expressbank megvásárlását januárban zárta le, Albániában pedig az első negyedév végén zárult a tranzakció, ezért a második negyedévben már mindkettőt konszolidálták, ami jelentős növekedést okoz a tavalyi évhez képest.

A másik pozitív tényező a forint gyengülése volt a régiós devizákkal szemben, ami a külföldi leányvállalatok forintban kifejezett profitját emeli. Ezek együttes hatásaként a nettó kamatjövedelem és a nettó díj- és jutalékbevétel is 15 százalékkal növekedhetett a tavalyi évhez képest.

A bank organikus teljesítménye is jól alakulhatott a negyedévben, dinamikus hitelnövekedéshez alacsony céltartalékképzés társult. A bankok számára kedvező régiós környezet jelei visszaköszöntek a szektortársak jelentéseiben, mint például a cseh Moneta vagy a Komercni esetében. A bank értékeltsége továbbra is kedvezőnek számít, az előretekintő P/E-hányados 9,3, ami nemcsak historikusan számít alacsonynak, de bő 10 százalékkal elmarad a régiós bankok átlagától, miközben a várható növekedési dinamikában nincs különbség. Az OTP 1,8-es könyv szerinti értéken forog, ami a legmagasabb értékeltség a régiós bankok közül, de ehhez kiemelkedő sajáttőke-arányos nyereség társul, ami indokolja a jelentős prémiumot a könyv szerinti értékhez képest. Bár jelentős akvizíciókon van túl az OTP, tőkemegfelelése továbbra is erős.