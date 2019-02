Tovább drágulhat az Apple részvénye

Ismét érdemes foglalkozni az Apple-lel, mert az iPhone-t gyártó cég részvényárfolyama egy blue chiphez képest szokatlan ingadozást mutatott az elmúlt időszakban. Tavaly ősszel még minden szép és jó volt a cég háza táján, a részvények az egész technológiai szektort túlszárnyalva egészen a 230 dollár feletti mindenkori csúcsig emelkedtek. Ezt követően viszont jött a feketeleves, az utolsó negyedévben ugyanis a menedzsment a bevételek csökkenésére figyelmeztetett. Emellett bejelentették, hogy a jövőben nem fogják negyedévente közölni az iPhone-ok értékesítési számait, elsősorban azért, mert nem szeretnék, ha a piac kizárólag az okostelefonok gyártójaként tekintene a vállalatra.

A hír időben egybeesett azzal, hogy az amerikai–kínai kereskedelmi háború elmélyülése miatt az addig robusztus amerikai növekedéssel kapcsolatban egyre pesszimistább várakozások kezdtek kialakulni.

Mindez ahhoz vezetett, hogy az Apple-részvény árfolyama beesett 150 dollár alá. Bár ilyen mértékű zuhanást korábban még nem tapasztaltunk a cég papírjainál, a decemberi esés mégsem volt példa nélküli. Nemcsak az amerikai részvénypiacot, de szinte minden eszközosztályt érintett a pánikszerű eladási hullám. Jól példázza a helyzetet, hogy 1932 óta a legrosszabb decembert produkálták az amerikai tőzsdék 2018-ban. Ilyen mértékű eséseket szinte mindig követni szokott egy korrekciós hullám is, ami most sem maradt el, a részvénypiacokkal karöltve elindult egy emelkedés az Apple-részvények esetében is. Ez főként a múlt hét eleji, az elemzői várakozásokat meghaladó negyedéves számok miatt történt.

Az eredmények a január elején kiadott figyelmeztetésnél jobbak lettek, és bár az iPhone-eladások és a Kínából származó bevételek valóban csökkennek, a szolgáltatási üzletág ezzel párhuzamosan egyre nagyobbra nőtt. Mindez elég volt ahhoz, hogy csaknem 13 százalékot emelkedjen az árfolyam az elmúlt tíz napban, és nem kizárt, hogy a hirtelen jött kedvező hangulat még tovább hajtja fölfelé az Apple-papírokat.