Tovább tart a lazaság Svájcban is

A Svájci Nemzeti Bank (SNB) csütörtökön tartotta kamatdöntő ülését, és a várakozásoknak megfelelően nem változtatott az irányadó, mínusz 0,75 százalékos alapkamaton. Az inflációs célokat újra lefelé módosították, vagyis továbbra is pesszimista a jegybank a gazdasági lendület beindulásával kapcsolatban. Az idei évre korábban várt 0,5 százalék helyett most már csak 0,3 százalékos inflációt várnak a központi bank döntéshozói, miközben a GDP-növekedés tekintetében 1,5 százalékon maradt a cél.

Mindez egyértelműen abba az irányba hat, hogy az SNB várhatóan hosszabb távon is fenntartja majd a jelenlegi ultralaza monetáris politikáját, sőt néhányan a mostani kommentárba azt is hajlamosak belelátni, hogy további lazítás is előfordulhat. Annak ellenére, hogy ezek az intézkedések és célok elsődlegesen a gazdaság élénkítésére próbálnak hatást gyakorolni, természetesen a svájci frank árfolyamát is alapvetően érintik, és a további lazítás – vagy akár csak annak erőteljesebb kommunikációja – a frank további gyengülését hozhatja.

A dollár-frank keresztárfolyam grafikonját szemügyre véve jól látható a 2018 szeptembere óta kirajzolódó emelkedő trend, amelyben ugyan az előző napokban volt egy kisebb törés azt követően, hogy az árfolyam ismét lefelé törte át a lélektanilag is fontos paritás szintjét, de mind a kétszáz napos mozgóátlag, mind pedig a trendcsatorna alja elég lehet ahhoz, hogy ezt a zuhanást megállítsa, és az árfolyam újra felfelé vegye az irányt.

Azon technikai elemzők is megtalálhatják a számításukat ebben az elméletben, akik elsődlegesen a misztikus Fibonacci-szinteket szeretik figyelni, hiszen a 0,9900-es árfolyamnál fut a legutóbbi lendületes emelkedés 61,8 százalékos Fibonacci korrekciós szintje, vagyis az előbb említettek mellett ez is támaszt jelenthet a devizapár számára.

Összességében tehát számos érv sorakoztatható fel amellett, hogy a dollár-frank árfolyam a következő hetekben, hónapokban folytatja az emelkedési trendjét, és a mostani korrekció csak átmeneti volt.