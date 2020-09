Túljutott már a nehezén az Intel

Kiemelkedően teljesítettek a márciusi részvénypiaci pánik után a nagy félvezetőgyártó vállalatok, azóta az iparág vezető szereplői 100 százalék körüli vagy azt is meghaladó árfolyam-emelkedést tudtak elérni, miután a globális átállás az otthoni munkavégzésre jelentős igényt támasztott a termékeik iránt. A sorból azonban látványosan kilóg az Intel, az iparág egyik legnagyobb szereplője mindössze 12 százalék körüli pluszban van a tavaszi aljakhoz képest, éves alapon pedig 16 százalékos mínuszt mutat a kurzusa.

A nyomott árfolyam annak köszönhető, hogy az Intelnek beletört a bicskája a 7 nanométeres technológiával készülő processzorok gyártásába, ezért a termék piacra dobása fél évet csúszik. Fő versenytársuk e téren az AMD, amelynek csipjei már az év eleje óta megtalálhatók a mobilokban, de júliusban az asztali PC-kben is megjelentek ezek a processzorok. Az AMD jelentős versenyelőnyre tett ezzel szert az Intellel szemben, s most először ez utóbbi próbál felzárkózni. Az Intel egyelőre úgy orvosolja a problémát, hogy kiszervezi 7 nanométeres processzorainak gyártását, ilyen lépésre hosszú évek óta nem láttunk példát.

Mindez várhatóan azt jelenti, hogy az AMD legalább néhány évre átveszi a vezető pozíciót a processzorgyártók között, de véleményem szerint a nehezén túl van az Intel. Az árfolyam és vele együtt az értékeltség is nyomott, az iparág többi nagy szereplője P/E alapon 2,5-5-ször drágább, de P/FCF alapon is rendkívül attraktív most a papír (mindössze 12,8-es szorzóval rendelkezik). Emellett az is elmondható, hogy bár a 7 nanométeres gyártástechnológia terén elhasalt a vállalat, a legutóbbi, június végén közzétett gyorsjelentésben éves alapon 20 százalékkal növekvő bevételről és 22 százalékkal magasabb adózott eredményről számolt be. Ráadásul a jelenlegi árfolyamon még egy 2,6 százalék körüli osztalékkal is kecsegtetnek a részvények.

A fentiek alapján nem indokolt az a különbség, ami az Intel és versenytársai között fennáll, a jelenlegi árfolyamszinteken is kifejezetten attraktívak a csipgyártó részvényei.