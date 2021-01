Új elnök, régi igazságok Amerikában

Miről másról is gondolkodhatna ezekben a napokban egy befektető, mint arról, hogy az új amerikai elnök személye hogyan fogja befolyásolni a tőkepiacokat? Kezdjük a legfontosabb félreértés eloszlatásával: hamis az a sokakban élő képzet, miszerint az amerikai elnöknek a posztjából fakadóan nagy hatása lehet piacokra. A tapasztalatok szerint ugyanis a politika és a tőkepia­cok között az elmúlt évtizedekben nem volt szoros kapcsolat. Ennek fő oka, hogy a tőkepiacok mozgását már középtávon is a gazdasági fundamentumok határozzák meg. Mivel pedig minden elnök sikerének egyik fokmérője a tőzsdék teljesítménye, az amerikai elnökök is már-már kínosan figyelnek az indexek alakulására. Így legalább annyira igaz, hogy a piacok mozgatják az amerikai elnököt, mint a fordítottja.

Lehet különféle módokon tálalni az adatokat, de az elmúlt évtizedeket vizsgálva nem látszik szoros kapcsolat a tőkepiaci hozamok és az elnök pártbeli hovatartozása között. Igaz ez akkor is, ha az elnök mellett a képviselőház és a szenátus demokrata vagy republikánus dominanciáját is számításba vesszük. Kijelenthetjük: lehet, hogy geo- vagy külpolitikai szempontból mindez nem így van, de a politika tőkepiacokra gyakorolt valós hatása a véltnél kisebb. Joe Biden sok területen készül nagy lépésekre: költségvetési stimulus, zöldprogram, infrastrukturális beruházások, adóemelések és egyes szektorok szigorúbb szabályozása egyaránt szerepel a tervei között. Így nem csoda, hogy az egyes tőzsdei szektorok relatív teljesítményében egyre több elemzőház tartós fordulatra, a ciklikus iparágak felülteljesítésére számít.

Mielőtt erre alapoznánk minden be­fektetésünket, ne feledjük: a tőke­piacok komplex rendszerében a poli­tika csak egyike a párhuzamosan ha­tó tényezők tömkelegének. Üzleti ciklus, befektetői hangulat, piaci értékeltség, gazdasági innovációk, monetáris politika – csak pár tényező azok közül, amelyek bármelyik pillanatban sokkal fontosabbá válhatnak, mint az elnök pártbeli hovatartozása. Ha valamit megtanultunk 2020-ban, akkor az ez.