Válaszút előtt a részvénybefektetők

Sokan azt gondolják, hogy most jött el a bika ideje a részvénypiacokon. Sokan viszont azt, hogy most kell eladni, mert nagyot drágultak a részvények. Igazából mindkét álláspontot meg lehet magyarázni. Az első arra épít, hogy hamarosan startolnak a védőoltások, és januártól rohamosan növekedhet a védettséggel rendelkezők tábora a fejlett világban, megindulhat a várva várt fellendülés. A másik oldal véleménye is plauzibilisnek tűnik, hiszen a részvénypiacok vagy a járvány előtti szint környékén, vagy épp a fölött járnak, miközben a gazdaságok vélhetően csak két év távlatában térnek vissza a korábbi szintekre.

Ha pedig az árazásokat nézzük, például a P/E-rátával, akkor azt találjuk, hogy az értékeltségi szintek a DAX, az S&P 500 vagy éppen a Nasdaq esetében 15 éves csúcson vagy annak közelében vannak. Itt most – értelemszerűen – nem az idei várható eredményekkel számított értékekről beszélünk, hanem a jövő évi előrejelzések alapján számolt adatokról.

Vagyis a piac nyilván kalkulált a védőoltások és gyógyszerek kifejlesztésével, bevezetésével és az ebből adódó részleges visszarendeződéssel, ezek várható hatását beépítette az árba.

Rendben van. Akkor most szaladjunk? Valószínűleg nem. Megindult egy rotáció a növekedési és az értékalapú részvények között, ami valószínűleg további jó befektetési lehetőségeket kínál a piacon, miközben várhatóan hosszabb időszakon át inkább valamilyen oldalazást fogunk látni, amelybe néha egy-egy kicsit mélyebb korrekció is belefér. Hasonlóan, mint amit 2014 végén, 2015 elejétől láttunk 2016 végéig. Akkor is megelőlegezték a piacok a gazdasági fellendülést és az ebből adódó eredményrobbanást, és ezt előre be is árazták. Aztán, amikor az eredmények már túlnőttek a korábbi várakozásokon, megindult egy újabb általános részvénypiaci emelkedés. Valószínűleg most is ilyesmire számíthatunk az elkövetkező fél-egy év során. S még valami.

A feltörekvő piacokon jellemzően az értékalapú befektetések vannak túlsúlyban, azaz a következő időszakban inkább ezek lehetnek fókuszban.