Válságálló befektetés az Alteo

Jó érzés keríthette hatalmába a befektetőket az Alteo augusztus végén publikált féléves gyorsjelentését olvasva. Az elmúlt évek beruházásai, befektetéseinek eredménye már jól látszik a számokon.

Továbbá az is kiderült, hogy a koronavírus-járvány idején a cég inkább a válságálló vállalatok táborát erősíti. A fél év eredménye egybecsengett a várakozásainkkal is, így a célárat nem módosítottuk, az továbbra is 1070 forint a következő egy évre vonatkozóan.

A cég árbevétele év/év alapon 33 százalékkal, az EBITDA, azaz a pénzügy kiadások, adó és amortizáció-értékcsökkenés előtti eredménye 48 százalékkal nőtt.

A menedzsment 2019 végén vázolt fel egy ötéves stratégiát, amely a jelenlegi 3-4 milliárd forintos éves EBITDA akár 7 milliárd forintra való növelését tűzi ki célul, feltételezve, hogy a vállalat terjeszkedik, új szegmenseket hoz létre.

A jövőben nemcsak a villamosenergia- és hőtermelés, a kereskedelem és az energetikai szolgáltatások lehetnek profitcentrumok, hanem szóba jöhet külföldi terjeszkedés vagy éppen hulladékgazdálkodás is, nem feledve az olyan lehetőségeket sem, mint az elektromos autók energiaellátása.

A cég folyamatosan bővíti mind a megújuló, mind a hagyományos erőműveinek számát, kapacitását. Az elmúlt években több napelem (összesen 20 megawatt) és szélerőmű (várhatóan összesen 47 megawatt kapacitással) került a portfóliójába,

így az utóbbi terén az Alteo válhat a második legnagyobb hazai szereplővé.

A legutóbbi vásárlást augusztusban jelentették be,

a célpont a 15 megawatt kapacitású Pannon Szélerőmű.

Eközben a hagyományos, gázmotoros erőműveket is fejlesztik, bővítik, tehát azok összkapacitása is jelentősen nő.

A társaság már közel 120 megawatt (felerészt gázmotoros, felerészt megújuló) teljesítménnyel büszkélkedhet, ami megalapozza a következő években elérhető magasabb és stabil EBITDA-szintet.

A közműcégeket általában válságállónak és osztaléksztorinak tekintik a befektetők. Az előbbi már igaz az Alteo esetében is, az utóbbira még várni kell, de ahhoz is adott a növekedési sztori.