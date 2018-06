Nem feltétlenül a gyors mozgások lesznek a jellemzők, inkább a lassú víz partot mos hatás érvényesülhet.

Optimisták vagyunk a Magyar Telekom részvényére vonatkozóan, az elmúlt hónapok gyengélkedése után igen vonzó szintre csúszott vissza a papír. Úgy véljük, hogy a 400 forintos szint jó fordulópont lehet az árfolyam számára, ebből pedig szépen profitálhatnak majd a befektetők.

Főleg az adhat okot az optimizmusra, hogy az osztalékhozam a mostani szinteken már nagyon erős, bőven 6 százalék feletti.

Ez tetemes prémium a kockázatmentesnek számító 10 éves kötvényhozamhoz viszonyítva, és az elmúlt évekhez képest is erősnek számít. Mivel a Telekom elsősorban osztalékpapír, ezért ezt különösen figyelhetik a befektetők.

Kedvező lehet az is, hogy a cég jó úton halad, a fundamentumok igen stabilak. A Vodafone és a UPC házassága, a Digi érkezése vagy a Telenor jövője persze okozhat piaci bizonytalanságot, de egyelőre rossz hírek nem jöttek, sőt, a Digi folyamatosan csúszik, ami kedvezőnek számít.

Mindemellett az sem rossz, hogy az európai telekomcégek között a Telekom már az egyik legolcsóbb, alig 4-es az előretekintő EV/EBITDA ráta.

Úgy véljük, hogy első körben akár a 460 forintos szintek is elérhetők lehetnek, sőt idővel ennél is nagyobb lehet a potenciál a modellünk vagy éppen más elemzők célárai alapján. Közben azért sokat nem is kell kockáztatni, a technikai kép alapján nagyjából 370-375 forintnál már nyugodt szívvel lehetne stoppolni: ha idáig esne a papír, nagymértékben elromlana a technikai kép.

Emiatt a hozam-kockázat arány igen kedvező most, bár a Telekom kapcsán továbbra is fontos kiemelni, hogy nem feltétlenül a gyors mozgások lesznek a jellemzők, inkább a lassú víz partot mos hatás érvényesülhet.