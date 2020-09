A kanapéról indulnánk a boldog nyugdíjaskor felé

Az OTP Nyugdíjpénztár legfrissebb kutatása szerint a lakosság mintegy ötödét eddig csak a személyes ügyintézés tartotta vissza a nyugdíjcélú megtakarításoktól. Ügyfelei igényeihez igazodva a Pénztárnál elérhetővé vált az online belépés lehetősége, ezzel is támogatva a nyugdíjcélú öngondoskodás megkezdését. Az új pénztártagok pedig most különösen jól járnak, ugyanis az első befizetésük 20 százalékát visszakaphatják.

Az OTP Nyugdíjpénztár megbízásából készült legfrissebb kutatásából kiderült, a megkérdezettek 19 százaléka fontolná meg, hogy elkezdjen félretenni nyugdíjas éveire, ha a belépésre online felületen keresztül is lenne lehetősége. Bár inkább a Z generációról feltételezhető, hogy az online felületeket preferálja, mégsem ők várták legjobban a lehetőséget:

a 36 év felettiek szeretnék leginkább elkerülni a személyes ügyintézést a kutatás eredményei szerint.

„Igyekszünk lépést tartani ügyfeleink igényeivel, ezért tudjuk, hogy egyre többen preferálják a rugalmas, otthoni ügyintézést” – mondta el Horpácsi Krisztina, az OTP Nyugdíjpénztár főosztályvezetője. – „Éppen ezért hoztuk létre az OTP Portálok weboldalt, ahol a pénztártagok már elektronikusan is intézhetik mindennapi pénzügyeiket, befizetéseiket. Itt azonban nem álltunk meg. Azért, hogy elhárítsunk minden akadályt a megtakarítani vágyók elől, belépési rendszerünk esetében is adaptáltuk a fejlesztéseket. Így, ha már megvan a szándék a nyugdíjcélú öngondoskodásra, az OTP Nyugdíjpénztárba már a kanapé kényelméből is be tudnak lépni új tagjaink.”

Az OTP Nyugdíjpénztárba mostantól teljesen online is be lehet lépni: egy öt lépéses folyamatban minden, a belépéshez szükséges dokumentum és adat elektronikusan juttatható el a Pénztár részére.

Az OTP Nyugdíjpénztár életében nem szokatlan a modernizáció. 2018-ban Magyarországon elsőként tette elérhetővé az életjáradék szolgáltatást, valamint tavaly bevezette a bankkártyás befizetés lehetőségét a weboldalán keresztül. A fejlesztések sikerességet az OTP Nyugdíjpénztár 2020. I. féléves eredményei is igazolják: a koronavírus miatti gazdasági nehézségek ellenére is 5 600 új belépőt köszönthettek tagjaik sorában.