Okostelefonra és utazásra spórolnak a magyar fiatalok

A magyarok mindössze 14 százaléka tervezi, hogy a korábbiaktól eltérően több pénzt fog félretenni az elkövetkezendő hat hónapban. Azok, akik többet tennének félre a jövőben közel harmaduk 18 és 29 év közötti fiatal – derül ki az OTP Bank Öngondoskodási Index kutatásából. A fiatalok három leggyakoribb megtakarítási célja között szerepel a ruhatáruk bővítése, okos eszközök vásárlása, illetve különböző utazások finanszírozása.

Egyre tudatosabban képeznek pénzügyi tartalékot a fiatalok: a Magyar Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének tavalyi adatai szerint évente háromszázezer diák vállal munkát, és egyre többen terveznek ebből félre is tenni. Az OTP Bank megbízásából készült kutatás szerint bár a magyarok kevesebb mint ötöde tervez az eddigiekhez képest több pénzt félretenni a következő fél évben, közülük 27 százalék, a 18-29 éves korosztályba tartozik.

Mire is gyűjtenek?

Az OTP Öngondoskodási Index felmérés szerint a fiatal, 18-24 éves korosztály első öt megtakarítási céljai közé tartozik a saját tanulmányok finanszírozása, a ruhatár bővítése, illetve okostelefon vagy laptop vásárlása, de többen gyűjtöttek utazásra, nyaralásra is. Jövőbeli terveik is hasonlóan alakulnak: egy éven belüli megtakarítási céljaik között ezeken felül az autóvásárlás is szerepel.

Hogyan segítenek a szülők?

Az OTP Bank Öngondoskodási Index kutatásban megkérdezettek mintegy harmada véli úgy, hogy a szülőknek addig kell támogatni gyereküket, amíg megtehetik, 17 százalékuk pedig a gyermek saját keresetéhez köti az önállósodás kezdetét. A legtöbben gyermekük tanulmányainak finanszírozását – középiskolai vagy felsőfokú oktatását – tartják a legfontosabb minimumnak, amit biztosítaniuk kell szülőként. Többen úgy gondolják (64 százalék), hogy a különböző programok (például kirándulás vagy koncert) költségét, illetve olyan dolgok megvételét, amellyel a gyerek társai is rendelkeznek, még lemondások árán is meg kell adniuk gyereküknek, így a fiatalok a takarékoskodás mellett, úgy tűnik,

a szülők segítségére is számíthatnak megtakarítási céljaik elérésében.

Szükség is lehet rá, hiszen március és május között a munkanélküliek száma 190 ezer fő volt, ebből 37 ezer a 15-24 éves korosztályból került ki. A foglalkoztatottság esetükben mintegy 20 ezer fővel csökkent az előző év azonos időszakához (2019. március-május) képest.

„Érzékelhető, hogy egyre több fiatal számára vonzó, hogy saját keresete és megtakarítása legyen, amiből megvalósíthatja vágyait, kitűzött céljait. A szülők támogatása mellett sokan próbálnak a saját lábukra állni, és akár tanulmányaik mellett munkát keresni, vállalni. Ehhez nyújt segítséget az új Junior Next applikációnk, amely inspirációt ad a fiataloknak a pályaválasztás terén, és segít megtervezni a kiválasztott karrierúthoz szükséges költségeket. Emellett folyamatosan frissülő diákmunka lehetőségek között is válogathatnak a fiatalok az alkalmazásban. Sőt, kizárólag ezen keresztül jelentkezhetnek az idén szeptemberben induló OTP Junior Diákmunkára is, amelynek keretében négy héten keresztül betekintést nyerhet a kiválasztott diák a pénzügyi világ változatos munkaköreibe” – mondta el Kökény Dávid, az OTP Bank bankkapcsolati szenior termékfejlesztési menedzsere.