Online teret épít az MFB

A vállalkozói lét legtöbb kihívására választ, információt nyújtó, a cégek közötti közvetlen tudásmegosztást, de akár üzleti kapcsolatot is lehetővé tevő online platformot indított az MFB.

Összetartók néven új online vállalkozói platformot fejlesztett és indított el a Magyar Fejlesztési Bank (MFB), a platform minden magyar vállalkozás számára ingyenesen elérhető. Milassin Levente, az MFB marketing- és kommunikációs igazgatója szerint a céljuk az volt, hogy online találkozási pontot biztosítsanak a vállalkozásoknak új üzleti kapcsolatok kialakításához, illetve hiteles információk megszerzéséhez. Az üzletfejlesztési platformon a cégek egymás között megoszthatják saját tapasztalataikat a fejlesztések útjában álló problémák megoldásával kapcsolatban, lehetőség van a best practice megoldások bemutatására, s új üzleti kapcsolatok is kialakulhatnak, hiszen mód van arra, hogy a vállalkozások szolgáltatásaikat, termékeiket, szakértelmüket vagy akár szabad kapacitásaikat bemutathassák más vállalkozásoknak. A portál másik feladata, hogy hiteles szakmai segítséget nyújtson a vállalkozásoknak a sikeres mindennapi működés vagy a biztonságos fejlesztés területén is. Mindezek érdekében a legfontosabb ismeretek mellett a folyamatosan felépülő tudástárban a gazdasági alapfogalmakról, az új finanszírozási megoldásokról és egyéb üzleti lehetőségekről szóló tájékoztatások is megtalálhatók lesznek.

Az elsődleges cél az MFB csoport által a válság leküzdéséhez kínált finanszírozási lehetőségek minél szélesebb körű bemutatása.

A kommunikációs igazgató szerint sikerült elérniük, hogy az MFB csoport (MFB, Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt., Garantiqa Hitelgarancia Zrt.) finanszírozási megoldásainak bemutatása egyszerű, közérthető legyen, a választást pedig egy néhány kérdésből álló szűrő segíti. Az oldalon minden olyan hitel-, tőke- és garanciatermék információi megtalálhatók, amelyeket az MFB csoport tagjai a bajba jutott vagy fejlesztést tervező vállalkozások számára kidolgoztak. Milassin Levente szerint mind a hitel-, mind a tőkefinanszírozás terén jellemző, hogy a vállalkozások méretükből vagy tapasztalatlanságukból adódóan nem rendelkeznek elegendő tudással, információval, így gyakran apróságokon múlik egy létfontosságú finanszírozási lehetőség megszerzése. A cégek ráadásul nemcsak a túlélés, vagyis a likviditási problémáik miatt szorulnak segítségre, hanem sokan szeretnének előremenekülve komplex beruházást, fejlesztést megvalósítani, ehhez hiteles tanácsokra, jó pénzügyi konstrukcióra, üzleti partnerekre és egy kis inspirációra is szükség van.

Ezeket a területeket kapcsolja össze az Összetartók online tér, amely interaktív, közösségépítő szerepet is be kíván tölteni.

Nem ez az egyetlen olyan kezdeményezés, amely a járványhelyzetben a vállalkozások számára segítséget nyújt – mondja Milassin, aki szerint egyre több a jól használható információs oldal, de a sikerhez most a vállalkozásoknak is oda kell figyelniük ezekre. Abban bíznak, hogy a közösségépítő funkciókkal egyszerűbben jutnak el a lényeges információk is. Fontos, hogy a bajba jutott vállalkozások ne halogassák a segítségkérést, és ami a legfontosabb, bízzanak a sikerben, hiszen a válság kapcsán olyan finanszírozási lehetőségek is elérhetők, amelyek a legkisebbektől a legnagyobb cégekig képesek megoldást nyújtani. Milassin Levente szerint a www.osszetartok.hu oldal célja a bankcsoport tanácsadói tevékenységének továbbfejlesztése volt. A marketingigazgató szerint a megoldás nemcsak az üzleti folyamatokat gyorsíthatja fel a közvetlen információnyújtással, de a járványveszély idején a kontaktusok csökkentéséhez is hozzájárul.