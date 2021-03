A Brexit után is van élet a londoni tőzsdén

Lényeges információmorzsákat hintette el a küszöbönálló elsődleges részvénykibocsátásáról (IPO) a Deliveroo. A brit ételfutárcég tegnapi bejelentése szerint 3,9–4,6 font közötti ársávban vezetné be papírjait a londoni értéktőzsdére, ami 7,6–8,8 milliárd fontra – optimista forgatókönyv esetén tehát akár bő 12 milliárd dollárra – értékelné a társaságot, ez jóval meghaladja a 10 milliárd dollárról szóló korábbi elemzői várakozást.

Ezzel hét év óta a legnagyobb méretű brit tőzsdeújonccá válna a futárcég, amelynek parkettre lépése a londoni tőzsdének is presztízsértékű a Brexit utáni időszakban, jelezve, hogy a pénzügyi központi szerepre továbbra is igényt formálnak.

A bakancsairól világhírű Dr. Martens január végi tőzsdei debütálásával is jelezték, hogy a tőkepiacon sem adják alább, igaz, a Vodafone-ról leválasztott hálózatüzemeltető céget, a Vantage Towerst nem tudták helyben tartani, az inkább a frankfurti tőzsdét célozta meg és vette be a múlt héten.

Az amerikai Amazon e-kereskedelmi óriás által is támogatott Deliveroo egyszerre két részvénysorozatot is bevezet a börzére, a hagyományos törzsrészvények mellett Will Shu alapító-vezérigazgató ugyanis kiemelt, papíronként 20 szavazatra jogosító szavazatelsőbbségi részvényeket kap majd.

A GameStop-jelenség révén ismét fókuszba kerülő kisbefektetők felé is gesztust gyakorolna a társaság,

az eladásra kínált papírok közül ugyanis egy 50 millió font értékű csomagot a szolgáltatásait igénybe vevő kuncsaftok és partnerek számára különített el.

Az IPO során értékesítendő részvényekkel összesen egymilliárd fontot gyűjtene be a vállalat, amit platformjának és az élelmiszer-házhozszállítási szegmensnek a fejlesztésére fordítanak majd. A készételrendelések mellett ugyanis az utóbbi szolgáltatás iránt is jelentősen megugrott a kereslet a pandémia idején.

A mostani járványhelyzetnek az online kereskedők és a futárcégek is egyértelmű nyertesei. A Deliveroo azomban 2019-ben közel került a csődhöz, amitől az Amazon több százmillió dolláros befektetése mentette meg. Az Egyesült Királyságban is elrendelt lezárások 2020-tól aztán gyors fordulatot hoztak, és a Deliveroo forgalmát is felhajtották.

A társaság platformján leadott rendelések összértéke tavaly 64 százalékkal nőtt, az utolsó negyedévben összértékük már meghaladta az ötmilliárd fontot.

Az idei évet ennél is jobban indították, januárban és februárban több mint duplájára ugrott a rendelési volumen. Az Egyesült Királyságban és Írországban 130 százalékkal, az egyéb piacokon pedig 112 százalékkal nőtt a forgalom éves alapon. A vállalat 12 országban van jelen, több mint százezer futárjával 115 ezer ételkereskedőt és sok millió fogyasztót kapcsol össze. Az IPO hivatalos időpontja továbbra sem ismert, de piaci hírek szerint akár már a következő hetek során, áprilisban sor kerülhet rá.