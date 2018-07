A Zwack részvényesei látszólag ügyet sem vetettek az OTP célárcsökkentésére, pedig a neta változása nyomán az osztalék is csökkenhet.

Elenyésző forgalomban még fél százalékot sem esett a Zwack árfolyama, hiába csökkentette az OTP szenior részvény- és ágazati elemzője, Rátkai Orsolya a BÉT által támogatott analízisében 17 891 forintról 17 046 forintra a 12 havi célárat, amely 500 forinttal marad el a pénteki piaci ártól. Igaz, az OTP ajánlása továbbra is tartás, és arról sem szabad elfeledkezni, hogy

a Zwack illikvid papír, az átlagos napi forgalma az elmúlt egy évben a piaci kapitalizáció 0,02 százaléka körül alakult.

Ez is lehet az oka annak, hogy miként a jó hírek nem késztetik szárnyalásra a kurzust, a rosszak sem taszítják mélybe az árfolyamot.

Az OTP elemzése a nemrég beterjesztett 2019-es adócsomag egyik javaslatának hatásait vizsgálta. Maga az intézkedés aligha kelthetett meglepetést, hiszen a neta (népegészségügyi termékadó) kiterjesztésére idén tavasszal kapott felszólítást a magyar kormány. Bár a gyakran csipszadóként emlegetett sarcot már korábban is alkalmazták a legtöbb szeszes italra, eddig mentesültek alóla a pálinkák, illetve olyan más, növényi eredetű italok, mint például az Unicum. Legutóbb éppen májusban adott két hónapos határidőt az EU, hogy kiterjesszék az adót, ellenkező esetben az Európai Unió Bírósága elé kerülhet az ügy.

A beterjesztett adócsomag szerint a népegészségügyi termékadót minden alkoholtermékre kiterjesztik, s 700 forintról 850 forintra emelik a literenkénti adó mértékét. Ez azt jelenti, hogy literenként 150 forinttal többet fizetnek a gyártók azon termékeik után, amelyek eddig is adókötelesek voltak. Egy új termékkör is fizetésköteles lesz: míg az első körben csak csekély áremelkedésre lehet számítani, addig a mostanáig neta-mentes pálinkák és gyógynövényes italok esetében akár 20 százalékos áremelkedés is várható.

A magyar piac hagyományosan érzékeny az ármozgásokra és a szabályozók változására is. A magyar piac hagyományosan érzékeny az ármozgásokra és a szabályozók változására is.

Rövid és középtávon is negatívan hat a neta a Zwack értékesítési volumenére – véli az OTP elemzője. Ezért az idei évre vonatkozó bevételi várakozását 14,6 milliárd forintról 14,5 milliárd forintra, a jövő évit pedig 15,2 milliárd forintról 14,7 milliárd forintra csökkentette. Egyúttal az elemző a profitvárakozásokból is vágott a nem elhanyagolható fix költségek miatt. Rátkai Orsolya szerint a Zwack adózás utáni eredménye idén kétmilliárd, míg jövőre 1,8 milliárd forint lehet, szemben az eddigi 2,2 milliárdos és 2,1 milliárdos prognózissal. Az új EPS-várakozás 982 és 873 forint a következő két pénzügyi évre.

Talán a legérzékenyebben az osztalékvárakozás visszavágása érintheti a papírt. Az OTP elemzője az idei pénzügyi év után 950 forintot, míg a következő pénzügyi év után 850 forint részvényenkénti osztalékot tart reálisnak

A teljes cikk a Világgazdaság hétfői számában olvasható