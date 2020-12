A kockázatok ellenére erős az OTP-papír

Továbbra is vegyesen ítélik meg a régiós pénzintézetek – köztük az OTP csoport – kilátásait a szakértők. Tegnap a Moody’s figyelmeztetett a kockázatokra, de a befektetők a jelek szerint inkább a pozitív szcenáriókat árazzák.

A 12 ezer forintos szint megtartásával küzdött tegnap az OTP részvénye, amely kifejezetten kedvelt az elmúlt hetekben a befektetők körében, a vártnál sokkal jobb harmadik negyedéves jelentés közzététele óta már 8,4 százalékkal érnek többet a bankpapírok, az áprilisi, 8010 forintos mélyponthoz képest pedig 50 százalékos a felértékelődés.

A befektetői hangulat átragadt az elemzőkre is, a múlt héten a Goldman Sachs (GS) emelt az OTP-részvény célárfolyamán, a korábbi 13 100 forintról 14 100 forintra.

A befektetési bank a régiós hitelintézeteket tekintve is optimista, és felfelé módosította többük célárát is. Természetesen kitért a kockázatokra is, amelyekből egyáltalán nincs kevés a régiós bankpiacon, sőt.

A Román Bankszövetség a nem teljesített hitelek arányának szignifikáns növekedésére figyelmeztetett a minap. Ennek oka csak részben a törlesztési moratórium kifutása.

A szomszédos országban a szigorúbb feltételek miatt arányaiban kevés, 330 ezer adós élt a moratóriummal. A harmadik negyedév végén a romániai adósok által felvett hitelek 4 százalékát tartották nyilván nemfizetőként a bankok, egy évvel korábban 4,6 százalékon állt a mutató, a csökkenő trend tehát jövőre biztosan fordulatot vesz. A bankszövetség a felfüggesztés kifutása után a rövid lejáratú hitelek piacán kisebb boomot vár, a beruházási hitelek felfutására azonban a pandémiaveszély teljes elmúltáig nem lát esélyt.

A szektor 925 millió euró nettó eredményt termelt szep­temberig, a 12 százalékos profitcsökkenés mellett a hitelezés volumene 5,4 százalékkal nőtt. A román bankpiacon az első tíz szereplő közé épp beférő OTP Bank Romania időszakos nyeresége megfeleződött. A pénzügyminiszter két hete tárgyalt a bankokkal a moratórium esetleges meghosszabbításáról, de erről egyelőre nincs további hír.

Bulgáriában, ahol a DSK Bank révén az OTP piacvezető, júniusban vezették be a törlesztési moratóriumot, az év végén lejáró engedmény meghosszabbítása itt nincs napirenden. Szlovéniában viszont a november közepén elfogadott mentőcsomag érintette ezt a kérdést, az év végi határidőt jövő június 30-ig hosszabbították meg.

Az OTP legsérülékenyebbnek vélt piacán, Horvátországban, 44 százalékos volt a bruttó bankprofitok kilenchavi visszaesése. A sajáttőke-arányos megtérülés (ROE) 5,5 százalékra zsugorodott, a húsz bankból tizenhat maradt nyereséges. A Zagrebacka és a Privredna Banka után az OTP érte el a harmadik legmagasabb időszaki eredményt, a 47 százalékos mínusz ellenére 336,4 millió kuna volt az adózás előtti nyeresége. Ekkora visszaeséssel a magyar központú bank a középmezőnyben helyezkedik el. A Zagrebacka nyeresége csak 30 százalékkal csökkent, ugyanakkor az Erstéé 69 százalékkal zuhant.

A Goldman Sachs optimista elemzésében foglaltakat árnyalja, hogy a Moody’s tegnapi elemzése szerint az euróövezet, az Egyesült Királyság és a skandináv államok mellett a kelet-közép-európai országokban működő bankok jövő évi kilátásai is változatlanul negatívak.

Régiónknak a Moody’s gyorsabb gazdasági fellendülést jósol, mint az EU más tagállamainak, de számos negatív tényezőt is lát. A térség jegybankjainak nagy kamatvágásai – párosulva a hitelezés lassuló növekedésével és a növekvő céltartalékolással – biztosan nyomás alá helyezik a szektor jövedelmezőségét. A hitelezési veszteségek jövőre emelkedhetnek, szerencsére nem egy időben (országonként eltérő időpontban futnak ki a hiteltörlesztés-felfüggesztési programok, legkésőbb Magyarországon és Szlovéniában). A Moody’s stabilra javítaná a most még negatív kilátásokat, ha a vártnál gyorsabb lenne a gazdasági fellendülés, emelkednének a banki tőkepufferek (amit az osztalékfizetési tiltás is segít), és mindez utat nyitna a nagyobb volumenű hitelezésnek.