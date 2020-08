A Mol és az OTP is lefelé húzza a CECE indexet

A válság által leginkább sújtott pénzügyi és olajszektor miatt gyengélkedik a régiós CECE index, a 4iG és a Richter viszont felülteljesít a térség blue chipjei között is. Egy felvásárlás előtt álló lengyel gázipari cég és egy bányatársaság leiskolázta a mezőnyt.

Fél év alatt sem tudták kiheverni a kelet-közép-európai blue chipek a koronavírus-járvány árfolyamromboló hatását. A bécsi börze által számított, 28 lengyel, cseh és magyar tőzsdén jegyzett társaság papírjait tartalmazó CECE index 22 százalékkal tartózkodik lejjebb a februári csúcsoknál.

Az indexkosár összetétele alapján az alulteljesítés semmiképp sem meglepő. A CECE indexben a járvány makrogazdasági hatásait elsőként és legsúlyosabban megérző pénzügyi szektor, valamint a bányászati és energiacégek együtt kétharmados súllyal szerepelnek, míg a mostani válságban is ütésállónak bizonyuló technológiai, telekommunikációs és egészségügyi vállalatok alig 20 százalékot képviselnek.

A kelet-közép-európai bankok messze a leggyengébben teljesítenek az indexben, papírjaik továbbra is harmadával, felével alacsonyabb áron forognak a februárinál.

A cseh Komercni banka és a magyar OTP 32 százalékos zuhanásával még inkább felfelé lóg ki a bankok vert mezőnyéből, az árfolyamát fél év alatt lefelező két lengyel nagybank, a Pekao és a Santander Polska viszont abszolút sereghajtónak számít.

Üdítő kivétel a bécsi székhelyű, de a prágai börzére is bevezetett Vienna Insurance Group, amely mérsékelt, 13,5 százalékos gyengülésével most a CECE index legjobban teljesítő pénzügyi vállalata.

Lefelé húzzák a CECE indexet az olaj- és gázipari cégek is.

Az olajtermékek iránt drámaian visszaeső kereslet és a szűkülő árrések mellett az is sújtja őket, hogy a szektort a környezettudatos befektetők is egyre inkább kerülik, ez pedig meglátszik a Mol és lengyel vetélytársai árfolyamán is.

A magyar olajcég február dereka óta 35 százalékot veszített piaci értékéből, lengyel vetélytársa, a finomításban erős PKN Orlen 26 százalékkal ereszkedett.

A hamarosan a PKN tulajdonába kerülő gdanski Lotos kurzusa pedig 43 százalékkal zuhant.

Mindössze hét társaság papírjai dolgozták le teljesen a kora tavaszi zuhanást, a mezőny élén – holtversenyben –, első olvasatra némiképp meglepően, egy többségében állami tulajdonban lévő lengyel gázipari cég, a PGNiG áll. A legnagyobb lengyel gázipari vállalat értékeltsége közel másfélszeresére ugrott az utóbbi hat hónapban. A gázárakat kevésbé érintette drasztikusan a pandémiás helyzet, az energiacég kiemelkedő részvénypiaci teljesítménye emellett annak is köszönhető, hogy a PKN július közepén hivatalosan is bejelentette a társaság felvásárlását. Az arany és az ezüst idei raliját lovagolta meg a KGHM lengyel bányatársaság kurzusa, a társaság a réz mellett a nemesfémek kitermelésében is élen jár. A menedékeszköznek tekintett nemesfémek felértékelődésével párhuzamosan a KGHM árfolyama 47 százalékkal drágult.

Bő 40 százalékkal jár a tél végi szintek felett a Dino Polska kiskereskedelmi lánc, de nem panaszkodhatnak a lengyel videojáték-ipart képviselő CD Projekt befektetői sem. A többi közt a The Witcher sorozatot is jegyző szoftvercég papírjai még az utóbbi, rendkívüli árfolyam-ingadozásokkal tarkított fél év alatt is 32 százalék felett erősödtek. Az élmezőnyhöz tartozik a Budapesti Értéktőzsdét képviselő 4iG és a minap történelmi csúcsára érő Richter is, igazolva, hogy a régiós technológiai és gyógyszeripari cégeket is keresték a befektetők a válság idején. A hazai papírok közül megállta a helyét az Appeninn, az Opus és a Magyar Telekom is, amelyek szintén a régiós indexnél kevésbé gyengültek.