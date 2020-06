Alig észrevehető csökkenéssel nyitott a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,48 pontos csökkenéssel, 37 279,34 ponton nyitott hétfőn.

A pénteki záró értékéhez képest alig változott.

Esésre számítottak az elemzők.

Józsa Bence, az Equilor Befektetési Zrt. junior elemzője az MTI-nek küldött előrejelzésében kiemelte, jelentős eséssel indulhat a hét a hazai tőzsdén.

A vezető részvények közül az OTP árfolyamát a 11 000 forintos támasz állíthatja meg első körben. A Mol-részvényeknél továbbra is az 1900 forintos támaszt érdemes figyelni, az elmúlt napokban napközben alatta is járt, amennyiben szignifikánsan letörne, 1800 forintig eshet a jegyzés. A Richter letörte a 7000 forintos szintet, amennyiben nem sikerül visszakapaszkodnia, akkor a 6800 forintos támasz felé veheti az irányt. A Magyar Telekom árfolyama továbbra is a 380-400 forintos szintek között mozoghat – írta az Equilor elemzője.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 207,64 pontos, 0,55 százalékos csökkenéssel, 37 279,82 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma 21,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

A Mol 9 forinttal, 0,47 százalékkal 1914 forintra erősödött, 4,3 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 90 forinttal, 0,78 százalékkal 11 440 forintra csökkent, forgalmuk 11,5 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 5,50 forinttal, 1,40 százalékkal 387,50 forintra esett, forgalma 493,6 millió forint volt. A Richter-papírok 80 forinttal, 1,14 százalékkal 6930 forintra gyengültek, forgalmuk 4,1 milliárd forintot ért el.