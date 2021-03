„Alulértékeli a piac a DH-részvényeket”

Hatalmas a pörgés az ingatlan­piacon, mind a koronavírus-járvány, mind pedig a kormányzati támogatások hajtják a belföldi eladásokat. A lengyelországi jelenlét is erősen húzza felfelé a Duna House eredményét, a papírok akár 50 százalékkal is drágulhatnak – mondta a Világgazdaságnak a csoport társ-vezérigazgatója, Guy Dimsitz.

Rekordközeli tranzakciószám valósult meg februárban, a csaknem 15 ezer darab adásvétel kimagasló, több mint 10 százalékkal múlja felül az egyéves bázisszámot. Mi fűti az ingatlanpiacot? A koronavírus-járványban felértékelődik az otthon minősége, vagy pedig egyértelműen a központi támogatások növelik a számokat?

Magyarországon a kormányzati támogatások hajtják a piacot, de Lengyelországban sem estek vissza az eladások. A Covid-válságban az emberek szemében felértékelődik az otthonuk.

Van egy régi mondás: az én házam az év váram. Nagyjából ezzel a jelenséggel lehet illusztrálni az ingatlanpiacot?

Igen, ez jellemzi a piacot. Felértékelődött az agglomeráció, sokan vágynak a zöld környezetre, hiszen több időt töltenek otthon, mint eddig. De számtalan esetben a korábbinál egy szobával nagyobb lakást vesznek, ugyanis az otthoni munkához ez szükséges. Emellett a fiatalok szeretnének elköltözni, ami kimondottan a kis méretű ingatlanok népszerűségét növeli. Azt biztosan kijelenthetjük, hogy a pandémia jelentősen átalakította a vásárlók szokásait, érdeklődését. Hatalmas a kereslet, és ez a nyaralók piacán is meglátszik. Az emberek nem tudnak külföldre utazni, ez is mozgatja az üdülőövezetek árazását, szerintem a felértékelődés egész évben kitart majd.

Tudjuk jól, hogy az ingatlan historikusan az egyik legkonzervatívabb hosszú távú befektetési eszköz. A koronavírus-járvány megjelenésekor, múlt tavasszal, a befektetési céllal vásárlók tűntek el leghamarabb a piacról. Az elmúlt évben sokan rendezték át portfóliójukat, és ez akár hajthatta a vizet az ingatlanbefektetések felé is. Mit lát, kezdenek visszatérni

a befektetők?

Inkább a saját használatra vásárlók vannak jelen a piacon. A befektetési célú vásárlók kezdenek visszacsepegni a piacra, de egyelőre ez még nem látszik a számokon. Úgy gondolom azonban, hogy a trend gyorsulni fog. Az inflációs várakozások előbb-utóbb testet öltenek, és elindul az árindex jelentős emelkedése globálisan. A magas inflációs környezet pedig általában hajtja az ingatlanpiacot.

Ambiciózus várakozásokat tettek közzé az idei évre vonatozóan. Hogy látja, elérhetők a célok?

Az ötéves stratégiai tervünket mondanám igazán ambiciózusnak. Ebben azt céloztuk meg, hogy 2024-ig 4 milliárd forintos EBITDA-szintet érünk el, 3 milliárdos adózott eredmény mellett. A tavalyi évben elégedett voltam a core-tevékenységünk számaival, és reálisnak tartom az idei évre kitűzött célokat is. Hiszem, hogy a stratégiai tervet is tudjuk teljesíteni. Tervben vannak további nemzetközi akvizíciók, folyamatosan nézzük a lehetséges célpontokat, a csoport tőkehelyzete jó, sok felhasználható szabad forrással rendelkezünk. Több felvásárlásról tárgyalunk, bizakodó vagyok, bár szerintem az árazások sok esetben nem reálisak. Konzervatív politikát folytatunk, csak akkor vásárolunk, ha igazi értékhez jutunk hozzá, így tehát nem akvirálunk mindenáron. De nem csak az újabb országban való piacra lépést emelném ki, folyamatosan dolgozunk azon is, hogy a meglévő területeken bővítsük tevékenységi körünket.

Csaknem 40 százalékos volt a pénzügyitermék-szegmens árbevétel-növekedése a negyedik negyedévben (több mint 1,6 milliárd forintot tett ki). Lengyelországban a kiközvetített hitelvolumen meghaladta a koronavírus-járvány előtti szintet. Ennyire húz az a piac?

A csoport eredményéhez már évek óta nagyobb mértékben járulnak hozzá a pénzügyi szolgáltatásaink, mint az ingatlanközvetítés. A kettő rokon persze, és egymást húzzák. A hitelkihelyezések azért is pörögnek, mert az emberek örülnek, hogy mindent egy helyen el tudnak intézni. Nem akarnak még külön bankfiókba is menni, ha nem muszáj. Azt gondolom egyébként, hogy adminisztrációs nehézségek állnak a jegybank által az év elején regisztrált alacsony hitelkiáramlási adatok mögött. A beadott igénylések száma igen nagy, a márciusi, áprilisi adatok akár rekordot is dönthetnek.

A menedzsment döntése szerint a 2019-ben elmaradt osztalékot kifizetik, és a tavalyi év után összesen 877 millió forint osztalékot utalnak át. Ez részvényenként az osztalékelőleggel 38,8 forintot tehet ki. Az osztalékpolitikájuk hozzájárulhat ahhoz, hogy egyre több befektető vásároljon a Duna House papírjaiból?

Bízom benne, de szerintem meglehetősen alulárazottak a papírjaink. Gyakorlatilag alig drágultak a részvényeink a kibocsátás óta, azaz az árazásban egyáltalán nem jelennek meg a csoport eredményei. A tőkehelyzetünk sokkal jobb lett, ha a mostani ingatlanfejlesztéseinket lezárjuk, akkor nagyjából 4 milliárd forint tőke szabadul majd fel, amiből osztalékot is fogunk fizetni. De emellett a magyarországi alaptevékenységünk eredményét több mint 30 százalékkal növeltük az IPO óta, Lengyelországban az árbevételünk most hétszer akkora, mint amekkora a piacra lépéskor volt, és mínuszból jelentős profittermelésbe mentünk át. Mi úgy látjuk, hogy 30-50 százalékkal alulértékeli a piac a Duna House-t. Szerintem a befektetők nem veszik figyelembe a lengyelországi tevékenységünket. Az egy csaknem 40 milliós piac, négyszerese a magyarnak. Mi ott most piacvezetők vagyunk, a kiépített hálózatunk a mostaninál nagyobb forgalmat is elbírna, ráadásul nagyon dinamikus növekedési fázisban vagyunk. Mivel nagy fejlesztéseken vagyunk túl Lengyelországban, az ottani forgalomnövekedés nagy része a profitsoron látszik majd meg a csoport számaiban. A Duna House befektetői sztori most egyértelműen Lengyelországról szól.

Jelentős ingatlanfejlesztésekben is részt vesznek. Miből finanszírozzák ezeket? Terveznek kötvény­kibocsátást?

Mint mondtam, jó a tőkehelyzetünk, sok szabad cash flow-val rendelkezünk. Ám a befektetők nem értékelik az ingatlanfejlesztéseket, mindössze annyi látnak belőlük, hogy egy projekt éveken át viszi a pénzt, és nem jön belőle semmi. Nem gondolnak bele, hogy amikor értékesítjük az ingatlanokat, akkor mekkora bevételt hoznak. Emellett az építkezések mindig csúszhatnak, nehezen tervezhető az egész folyamat. Most úgy látjuk, hogy ezzel a tevékenységünkkel felhagyunk, a meglévők után nem kezdünk új fejlesztésekbe.

Mi várható rövid távon? Nagy a pörgés a piacon, mennyire jelenik ez meg a csoport első negyedéves eredményein?

A tőzsdei szabályok miatt konkrétumot nem mondhatok, de azt gondolom, meg fogjuk lepni a befektetőket. A tranzakciók számából ugyanis lehet következtetni az áprilisban publikálandó adatokra.