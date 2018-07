Amerikát célozza meg a Tencent

A kiadók számára is fontos, hogy a zenei kalózkodás őshazájának számító országban a felhasználók fizessenek a tartalomért, és az illegális letöltések visszaszoruljanak.

Kiszervezi és tőzsdére viszi online zeneszolgáltatóját a kínai Tencent Holdings. Az IPO-t Amerikában tervezik, mérete, időzítése és konkrét helyszíne viszont még nem dőlt el. A Reuters szerint négymilliárd dolláros kibocsátásról lehet szó, a Financial Times egymilliárdról ír.

Előbbi szerint 25, utóbbi szerint 30 milliárd dollár feletti értéket képvisel a Tencent Music Entertainment (TME), amelynek leválasztásáról szóló bejelentését a hét végén tette meg az anyavállalat a hongkongi tőzsdehatóságnál.

A Tencent részvényeivel Hongkongban kereskednek, az árfolyam a fejleményekre 2,4 százalékot erősödött hétfőn. A cég tavaly az e-könyv-szolgáltatójával már végigment ezen az úton, azzal a különbséggel, hogy a leválasztott China Literature részvényeit Hongkongban vitte tőzsdére.

A TME zenei platformjaival – QQ Music, KuGou és Kuwo – már most toronymagas piacvezető a kínai zenei streamszolgáltatók körében, s pozícióját csak erősítheti azzal, hogy az amerikai befektetőket, s velük a zeneipar még távol lévő szereplőit is Kínába csábítja. A kiadók számára is fontos, hogy a zenei kalózkodás őshazájának számító országban a felhasználók fizessenek a tartalomért, és az illegális letöltések visszaszoruljanak.

A zeneszolgáltatási piac megtisztulása az online elérhetőséggel és az okostelefonos applikációk elterjedésével felgyorsult, csak az Egyesült Államokban 17 százalékkal nőtt tavaly a kiadók bevétele, s a 8,5 milliárd dolláros summának a kétharmadát már a streamszolgáltatók adták. Ilyen bővülésre 23 éve nem volt példa.

Ezt a sikerhullámot lovagolta meg a világ vezető zeneszolgáltatója, a svéd Spotify, amikor részvényeit áprilisban bevezette a New York-i tőzsdére. Sokak bánatára új részvényeket nem dobtak piacra, a kereskedés a meglévő tulajdonosok felkínált papírjaival indult 132 dolláron. Ma 33 százalékkal magasabban, 176 dollárnál jár a Spotify kurzusa.