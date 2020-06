Apple: új csip, új árfolyamcsúcs

Az Apple új, immár saját csipekkel szerelt számítógépekkel lép a piacra az év végén. Az Intelnek mint stabil beszállítónak a lecserélése nem érte váratlanul a piacot, az önállósodással viszont kifejezetten sokat nyerhet az Apple az elemzők szerint.

Másfél évtizedes sikeres együttműködésnek vet véget az Apple, amely átáll a saját fejlesztésű csipek gyártására, kiváltva eddigi beszállítója, az Intel termékeit. A saját csipekkel szerelt első Mac számítógépeit a karácsonyi szezonban dobja piacra a cég. A szakítás azonban nem teljes, mivel az iCloud felhőszolgáltatás hátterét adó szerverekhez továbbra is az Inteltől vásárolják a nagy teljesítményű csipeket, és a folyamatban lévő közös fejlesztési programjaikat is továbbviszik – jelezte Tim Cook vezérigazgató a szoftverfejlesztők számára rendezett szokásos éves konferencián, amely ezúttal a virtuális térben zajlott.

A váltás indokaként azt hozta fel, hogy cége már képes a magasabb követelményeket kielégítő csipek sorozatgyártására, és nem mellesleg az önellátásra való áttérés eleve nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé.

Az Apple új típusú szilikoncsipjei nagyobb biztonságot garantálnak, és kímélik az akkut, mivel energiaigényük rendkívül alacsony lesz. A fejlesztők és a partnercégek számára is lesz feladat, mivel szoftvereiket az új csiprendszerhez kell optimalizálniuk. Az Apple azt ígéri, hogy a már megvásárolt és telepített programok gördülékenyen futnak majd a váltás után is. A nagyok közül a Microsoft és az Adobe már gőzerővel dolgozik szoftverei frissítésén.

Az Apple rengeteget köszönhet az Intelnek, amellyel még 2005-ben lépett szövetségre a számítástechnikai óriást megalapító Steve Jobs.

Az Intel segített a windowsos számítógépek által uralt piacon helyet szorítani az Apple MacIntosh számítógépeinek, ám idővel már nem tudott lépést tartani a Jobs, majd az őt követő Cook által megfogalmazott egyre szofisztikáltabb igényekkel. Az időközben okostelefon-gyártóvá is előlépő Apple ezért a brit Arm Holdingsszal társult az energiatakarékos csipek kifejlesztésére, melyek hamarosan az iPhone-okban és az iPadokban is megjelentek. Ezután az Apple költséget nem kímélve ráállt saját mobilcsipjeinek fejlesztésére, ez a munka most érett be. A váltást jól előkészítették, hiszen a forgatókönyvet már 2012-ben megírták, és 2018-ban a 2020-as céldátumot is meghirdették – emlékeztet a Bloomberg.

A teljes cikk a Világgazdaság szerdai számában olvasható