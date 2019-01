Argentína volt a fekete bárány 2018-ban

A kilencéves bikapiac lezárása után még nem kristályosodott ki a jövőkép a befektetők szemében, az első hónapokat még az új helyzettel való ismerkedés jellemzi. Tavaly a babérokat az egzotikus országok börzéi aratták le.

Ha a veszteségek mértékét nézzük, voltak már rosszabb évek, mint a 2018-as, de az amerikai részvénypiac így is a leggyengébb évét produkálta a 2008-as válság óta, mi több, a decemberi mélyrepüléshez hasonlót legutóbb az 1930-as tőzsdeégés idején láthattunk. Azon ritka évek egyikét zártunk, amikor szinte minden eszközosztályban csökkentek az árfolyamok. Az egyetlen nagy kivételt az amerikai állampapírok közül a rövidebb, egy évet meg nem haladó lejáratú kincstárjegyek képviselték, miközben estek a fejlett és feltörekvő piaci részvények, kötvények, pénzpiaci eszközök is.

Önmagában is jól jellemzi ezt az évet, hogy a G10-ek csoportjába tartozó ország tőzsdeindexe nem került a legjobb teljesítményt elérő öt részvénypiaci index közé.

Az azonban szinte egyedülálló, hogy csak Jamaica, Katar, Tunézia és Szaúd-Arábia indexei tudtak helyi devizában és dollárban is egyaránt 10 százalék feletti teljesítményt felmutatni. A jamaicai gazdaságot a több milliárd dolláros kínai beruházástömeg fűti, a monetáris kondíciók lazák, és 2018-ban is több kamatvágásra került sor. A karibi ország részvénypiaci indexe 2013 óta több mint 300 százalékot emelkedett. A katari index teljesítményét utolsó pillanatban egy sikeres elsődleges részvénykibocsátás (IPO) húzta fel. A Qatar Aluminium Manufacturing 2018 decemberében debütált, az év legnagyobb helyi IPO-ja a kibocsátás utáni első napon 80 százalék feletti emelkedéssel robbant be a piacra.

A legnagyobb vesztesek között ott vannak a kínai, török és görög részvények, amelyek egyrészt a kereskedelmi háborúnak, másrészt a kockázatkerülésnek estek áldozatul, de a helyi devizában felállított listát Dubaj vezeti, ahol már hároméves mélypontra süllyedtek az árfolyamok. Az okok összetettek, hiszen az olajár önmagában nem magyarázza a kilengéseket a DFM indexben. Dubajban azonban egyre pesszimistábbak a befektetők a növekedési kilátásokat illetően: nemcsak az olaj-, hanem a helyi ingatlanpiacon is túlkínálat van, és a korábbi olajáresések következtében sok beruházást elhalasztottak, ezeket a hirtelen meglóduló kurzus sem tudta újraindítani.

Az ír részvénypiac esetében egyértelmű, hogy a közelgő Brexit tartja távol a befektetőket.

Ha dollárban nézzük a teljesítményt, Argentína 51 százalékos veszteségével mindent visz, a súlyos válsággal küzdő országban 2018 késő nyarán pénzügyi és gazdasági patthelyzet alakult ki, amelynek enyhítésére 45 százalékról 60 százalékra emelték az irányadó kamatszintet. A Nemzetközi Valutaalap azonnali beavatkozására volt szükség, majd alig három hónapnyi munka után, szep­temberben lemondott Luis Caputo, az argentin jegybank elnöke is. A krízist a pezó újabb és újabb szabadesési hullámokkal kísérte.

Ha az egyedi részvényekre szeretnénk keresni, szerencsésebb, ha a kiugró esetek miatt a globális kitekintést a kereskedésre alkalmas, likvid piacokra szűkítjük. Például az MSCI ACWI indexet figyelve, amely 23 fejlett és 24 fejlődő ország részvényeit tartalmazza. Ha a legjobban teljesítő részvények listáját nézzük, a legjobb öt között csak egy jól ismert technológiai részvényt találunk, az Advanced Micro Device-t (AMD), amely nyár végén már 150 százalékos emelkedésnél járt, s így a jókora korrekcióval is 80 százalék feletti teljesítményt ért el dollárban.

A vállalat egy olyan új csip koncepcióját jelentette be 2018-ban, amelynek nagyobb lehet a tranzisztorsűrűsége, mint az Intel csipjeinek, így utóbbi piaci részesedésének nagymértékű elhódítását várják az elemzők az AMD-től.

Egy újításairól szintén ismert, de inkább egészségtechnológiai amerikai vállalat, a Dexcom áll a lista harmadik helyén, itt szintén járt 100 százalék feletti emelkedésnél is a részvény a piaci visszaesés előtt. A Dexcom 2020-ra ígéri, hogy piacra dobja forradalmian újnak szánt, folyamatos vércukorszintmérő eszközét, amely nagyban megkönnyítheti a kettes típusú cukorbetegségben szenvedők életét.

Inkább csak egzotikumként tekinthetünk a brojler csirkék előállításával és takarmányozásával foglalkozó listavezetőre, az indonéz Charoen Pokphandra. A térségben több hasonló élelmiszer-előállító vállalat is kiválóan teljesített, papírjaik menedékként szolgáltak a korrigáló piacon.

