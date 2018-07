Az Amazon elbánt a gyógyszertárakkal

Az Amazon egyetlen bejelentéssel három gyógyszer-kiskereskedelmi lánc részvényeit küldte padlóra csütörtökön. Jeff Bezos ezúttal a PillPack online gyógyszertár megvásárlásával lepte meg a piacot.

A Dow-újonc Walgreens, az USA-ban piacvezető CVS és a Rite Aid összesített tőzsdei kapitalizációja egyetlen nap alatt 12,8 milliárd dollárral csökkent. Jeff Bezos ezúttal a PillPack online gyógyszertár megvásárlásával lepte meg a piacot. A lépés egyértelműen jelzi, hogy az Amazon szemet vetett a vényköteles gyógyszerek árusítására. A hagyományos patikák, amelyek egyébként is egyre kevesebb gyógyszertári kiegészítő terméket tudnak eladni az erősödő online verseny miatt, most az utolsó védőbástyájukat is elveszíthetik.

Az egyéni igényeknek megfelelő gyógyszertasakokat összeállító és azokat a vevők címére szállító PillPack ugyanis az Egyesült Államok 49 államában jogosult receptköteles gyógyszerek árusítására.

Bár a megállapodás részleteit nem hozták nyilvánosságra, a CNBC hírei szerint az Amazon körülbelül 1 milliárd dollárt fizetett a 2016-ban még 330 millió dollárra értékelt cégért, amely tavaly 100 millió dolláros forgalmat ért el. Az Amazon egyébként a Perrigo nevű partnerével való együttműködés keretében már eddig is foglalkozott saját címkés, recept nélkül árusítható gyógyszerek értékesítésével, sőt néhány tagállamban patikaengedélyt is szerzett. Orvosi műszerek forgalmazására pedig minden tagállamban jogosult.

Elemzők szerint a hagyományos gyógyszertárak eddig nagy nyereséget termelő üzleti tevékenysége nyomás alá fog kerülni az USA-ban, és a következő öt évben a gyógyszerkiskereskedelem teljes átrendeződésére kell számítani. A patikaláncok azonban nem ülnek ölbe tett kézzel, a legtöbb gyógyszertárban már vállalják a gyógyszerek postázását. A CVS például éppen a múlt héten jelentette be, hogy egy-, maximum kétnapos határidővel minden vevőjének kiszállítja a megrendelt gyógyszereket az USA területén, sőt több városban már a rendelés napján szállítanak.