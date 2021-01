Az ezüstpiac a következő csatatér?

Két nap alatt 25 dollárról 27 dollárra emelkedett az ezüst ára, míg a First Majestic Silver bányavállalat részvényei 28 százalékkal emelkedtek, miután a hetek óta tartó GameStop spekuláció alatt elhíresült WallStreetBet közösségi média oldalon fórumozó kisbefektetők, a „redditorok” felfigyeltek az ezüstpiacra és az ezüstbánya részvényekre.

Ahol a nagy fedezeti alapok (hedge fund) szintén short pozíciókat építettek ki, vagyis

a redditorok vételi rohama hasonló csatateret alakítana ki, mint amit a GameStop piacán láthatunk hetek óta.

Ráadásul, az ezüst még unciánként 27 dolláron is relatíve olcsó. Az arany/ezüst árarány, ami azt mutatja, hogy 1 uncia arany, hány uncia ezüstöt ér, most is 1:68. Míg az elmúlt félévszázadban az 1:54 arány volt átlagos. Mostanában pedig az 1:60 arány tekinthető megszokottnak.

A GameStop anomáliánál jóval nagyobb rendszerkockázatot jelentene, ha a hedge fundokkal hadakozó kisbefektetők megszállnák az ezüstpiacot, mely elég ingatag árazású nyersanyag, ráadásul ipari fém is, vagyis egy ilyen long roham hatása túlmutatna a tőzsdén, több iparágra is kihatna

– mondta a Világgazdaságnak Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője.

Míg a Wall Street Journal Peter Schiffet, az Euro Pacific Capital vezérigazgatóját idézte, aki úgy véli, hogy az ezüstpiac felfedezése „okos lépés” a redditoroktól, mert az ezüst bányák részvényei valóban olcsók, de magas befektetési értéket képviselnek.

Az ezüst annál is izgalmasabb célpont, mert a múlt század hetvenes éveiben az egyik legemlékezetesebb tőzsdebuborékot a gerjesztette ezen a piacon két texasi olajmilliárdos, a Hunt fivérek. Akik azt vették a fejükbe, hogy felvásárolják a világ ezüstkészletét, s így beszűkítve a kínálatot felhajtják az árakat.

A Hunt fivérek az első 200 ezer uncia ezüstöt még 1,5 dolláros áron vették a hetvenes évek elején, s a lufi évtized végi kidurranásakor már 50 dollár magasságában járt a kurzus.

A tőzsde akkori vezetői nem csak adminisztratív eszközökkel gátolták a ralit, de maguk is beálltak a shortosok közé.

Az ezüstkurzuson 1980. január 21-én a Hunt fivéreknek már 3,5 milliárd dolláros nem realizált nyereségük volt, amikor egyetlen tollvonással megtiltották az ezüstvételt, csak a pozíciózárásokat és a shortot engedélyezték. A Hunt-pozíció végül másfél milliárd dolláros tartozáshoz vezetett, amit egy akkor gigantikusnak számító brókermentő csomaggal kellett összedobni, hogy ne dőljön be a pénzügyi közvetítő rendszer.