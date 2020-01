Fapados A tavalyi 21 millió eurós veszteség hasonló mértékű nyereségbe fordult a hagyományosan gyengébb időszakban

Az ünnepi szezonban is remekelt a Wizz Air

A várakozásokat is felülmúló harmadik negyedéves eredményről számolt be szerdán a Wizz Air, a társaság az egész évre vonatkozó profitvárakozását is megemelte.