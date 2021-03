Bekerül a BUX indexbe az Alteo és a Masterplast is

Március végétől tizenhat tagúra bővül az első számú hazai részvénykosár. Nagy mozgásokat hoz az átsúlyozás a BUMIX-nál is.

Március 22-től bekerülnek a BUX indexbe az Alteo és a Masterplast részvényei is a Budapesti Értéktőzsde indexbizottságának javaslata alapján – derül ki a BÉT közleményéből.

Az első számú hazai részvényindek mezőnye ezzel 16 tagúra bővül.

A jelenlegi kosártagok közül az ANY Biztonsági Nyomda első alkalommal nem teljesítette a kritériumokat, ezért részvényei figyelmeztetés mellett az indexben maradnak.

Az indexbizottság döntése egybevág a Világgazdaság március eleji prognózisával. Mindkét társaság forgalma jelentősen nőtt az utóbbi hat hónapban, a Masterplast részvényei csaknem 19 milliárd forint értékben cseréltek gazdát tavaly szeptember és idén február között, ezzel a négy blue chip mögött az egyik legkeresettebb magyar papírnak mondható.

Az Alteo részvényforgalma eközben majdnem megháromszorozódott, 1,7 milliárd forintot ért el, így 17. lett a listán. Emellett a papírok árfolyama is számottevően emelkedett, a közkézhányaddal súlyozott kapitalizációs rangsorban is az első húsz közé kerültek.

A Masterplast 0,3704, az Alteo pedig 0,2475 százalékos súllyal kerül be a BUX indexbe.

Változik a kis- és közepes kapitalizációjú cégek papírjait tartalmazó BUMIX összetétele is. Az Alteo és a Masterplast mellett az ENEFI és a Rába részvényei is bekerülnek a kosárba március 22-től, kikerülnek viszont onnan a FuturAqua, a KulcsSoft és a Nordtelekom részvényei. Az ANY Biztonsági Nyomda első alkalommal nem teljesítette a kritériumokat, így egyelőre megőrzi BUMIX tagságát is.