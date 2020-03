Beszakadtak hétfőn a világ nagy tőzsdéi

Óriásit zuhantak a New York-i értéktőzsde főbb mutatói, Európában is rég nem látott veszteségekkel zártak a vezető tőzsdeindexek, ahogy a BUX is nagyot esett. Az olaj ára többéves mélypontra zuhant.