Biztatóak a Mol eredménykilátásai az erős évkezdés után

A tovább javuló iparági környezet és az európai gazdasági újranyitás révén a minden várakozást felülmúló év eleji teljesítményt is túlszárnyalhatja a Mol a második negyedévben.

Kiemelkedő, 4,5 milliárd forintos forgalomban kereskedtek a Mol részvényeivel a befektetők pénteken, akik a nap végéig két százalékkal hajtották fel az olajpapír kurzusát a társaság minden várakozást felülmúló első negyedéves gyorsjelentését követően.

A magasabb olaj- és gázárak, valamint a jelentősen javuló finomítói és petrolkémiai árréseknek köszönhetően a szektorban kiemelten figyelt, egyszeri tételektől és készletátértékelési hatásoktól tisztított (CCS) EBITDA 199,8 milliárd forintra ugrott, 4,4 százalékkal felülmúlva a pandémiától még kevésbé érintett tavalyi első három hónapét.

Ez pozitív meglepetés, az elemzői konszenzus ugyanis hasonló mértékű, 3,6 százalékos visszaesésre számított. A három fő üzletág mindegyike a várakozások felett teljesített, különösen az upstream hozzájárulása volt jelentős, amely több mint 60 százalékkal javult éves alapon. A körülményekhez képest erős eredményt szállított a finomítás is, amin azért még nyomot hagyott a járványhelyzet, a fogyasztói szolgáltatások EBITDA-ja viszont ezúttal is bő negyedével ugrott meg. Egyedül a gázüzletág teljesített némileg várakozáson alul, főként az év elejétől kieső szerbiai tranzitszállítás miatt.

Fundamentálisan további javulásra van kilátás, minden jel arra mutat, hogy a második negyedév még az előzőt is túlszárnyalhatja

– mondta a Világgazdaság jövőt firtató kérdésére Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. A szakember szerint a szénhidrogénárak a következő hónapok során emelkedhetnek, emellett a vegyipari, valamint a finomítói árrések is tovább javulhatnak. Szezonálisan egyébként is hagyományosan erősebb a második negyedév, a járványügyi korlátozások fokozatos feloldása pedig a volumenekre is pozitív hatást gyakorolhat.

A társaság az első negyedéves számok tükrében megerősítette a 2021-re kitűzött, 2,3 milliárd dolláros EBITDA-célt, amelyből három hónap alatt 664 millió, azaz 29 százalék már teljesült is. Pletser Tamás szerint

ezt a szintet könnyedén teljesítheti a vállalat, sőt a jelenlegi kilátások alapján akár a 2018-as, közel 2,7 milliárd dolláros eredmény elérésére is lehet esély, ha a második félévet nem árnyékolja be váratlan negatív fejlemény.

Cash flow tekintetében viszont már nem lesz ennyire bőkezű az idei év az energiaátalakuláshoz kapcsolódó beruházások miatt, ez pedig az esetleges osztalékemelés mértékét is 10-20 százalékra korlátozhatja még egy egyébként erős teljesítmény esetén is. A szakértő úgy látja, befektetői szempontból rendkívül fontos, hogy a Mol stabil osztalékfizető maradjon, mert ezenkívül nem igazán van más sztori a papírban.

Összességében nagyon pozitívnak értékeli a Mol jelentését Nagy-György János, a KBC elemzője is.

A kilátások szintén kedvezőek, áprilisban tovább javult a finomítói és petrolkémiai környezet, valamint az olajárak is magas szinten stabilizálódtak. A közép-európai járványhelyzet pedig folyamatosan javul, amely több szegmens számára is biztató

– hangsúlyozta a szakértő, aki az első negyedéves folyamatok alapján ugyancsak reálisnak tartja a februárban megfogalmazott éves eredménycélok teljesítését. Részvényesi szempontból még érdekes lehet, hogy a Mol – Új Európa alapítvány mikor alakul meg, az ugyanis érintheti a részvényenkénti osztalék mértékét. Emellett az INA eladásáról zajló tárgyalásokra is érdemes figyelni – tette hozzá a KBC elemzője.