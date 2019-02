Blokklánckutató laboratóriumot épít a SET Group leányvállalata

Könnyen kezelhető, mindennapos használatra szánt eszközt mutat be márciusban a blokklánc-technológia alkalmazására a SET Group – mondta a Világgazdaságnak Orbók Ádám stratégiai igazgató.

Március végén mutatja be a SET Group azt a mobilalkalmazást is magában foglaló platformot, amely a blokkláncalapú technológiai szolgáltatás által támogatva, a menedzsment várakozásai szerint, új piaci szegmenst teremt. A tegnapi közzétételben olvasható, hogy a SET Informatika Zrt. leánycég a vállalatcsoporton belüli forrásból kezdte meg a blokklánckutatásához szükséges saját eszközparkjának kiépítését. A most felállítandó egység lehetőséget kínál a blokklánc-technológiával foglalkozó egyetemeknek, startupoknak, nagyvállalatoknak a további kutatásra és esetleges partneri együttműködésre.

Társaságunk úttörője kíván lenni a blokkláncalapú technológiák, szolgáltatások széles körű üzleti felhasználásának, elterjesztésének és továbbfejlesztésének, mert hiszünk abban, hogy ennek a technológiának a köztudatban élő felhasználásán túl jelentős értékteremtő potenciálja van

– mondta a Világgazdaságnak Orbók Ádám, a társaság stratégiai igazgatója. Megkerülhetetlen kérdésnek tartja, hogy eddig mit tekintettünk hitelesnek. Ha jobban belegondolunk, az üzleti életben azt a papírt tekintjük hitelesnek, amelyen például szerepel a cégbíróság pecsétje, el tudjuk olvasni, tudjuk, ki adta ki. Miközben egy blokkláncadatsorról is tudjuk elméletben, hogy hiteles, ám erről a hétköznapi eszközeinkkel nem tudunk egyszerűen meggyőződni.

Nos, a SET Group új terméke egy olyan könnyen kezelhető eszköz, amellyel a mindennapi – akár az üzleti – életben is használható lesz a blokklánc-technológia. Mint mondta, nem elsősorban a hatékonyság növekedését várhatjuk ettől az új technológiától, sokkal inkább az értékteremtést. Olyan adatbázisok jöhetnek létre, amelyeknek a hitelessége nem függ egy harmadik személytől, mert egyszerűen áttekinthetők, s így elegendő lehet az ügyletben részt vevő két oldal jelenléte.

A piac élénk forgalommal reagált a hírekre. Már kedden 356 forintról 383 forintig húzott fel a kurzus, szerdán 370 és 380 forint között jegyezték a papírt.