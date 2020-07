Borús kilátások a blue chipek előtt

Nem sok jóval kecsegtet a Mol második negyedéves eredménye, de az OTP működésében is számos kockázatot hordoz a járvány. A Richter és a Magyar Telekom lehet a mostani válság nyertese a Raiffeisen Bank elemzői szerint.

Az áprilisi teljes gazdasági leállás súlyos veszteséget okozott a cégeknek, a május és a június viszont akár pozitív kimenetelű is lehetett, egyes hazai vállalatoknak azonban így is történelmi veszteségekre kell felkészülniük

– hangsúlyozza harmadik negyedéves elemzésében a Raiffeisen Bank.

A hazai részvénypiac a második negyedévben nemcsak a nyugat-európai indexeket, hanem a régiós társait is alulmúlta, főképp a BUX-kosárban legnagyobb súlyú OTP gyengélkedése miatt, amely csak április végén kezdett magára találni. A járvány eredményrontó hatása még nem érződött az év eleji eredménymutatókon, a hitelintézet ennek ellenére

már az első negyedévben rekordmértékű, 91,7 milliárd forintos céltartalékot képezett a járvány várható negatív következményeinek tompítására.

Ennek oka a Raiffeisen szerint az, hogy a bank az év összes negatív hatására igyekezett keretet biztosítani, amit vélhetően nem tett rosszul, mivel a járványügyi helyzet kiszámíthatatlansága jelentős kockázatokat hordoz az OTP működésében is.

A Mol árfolyama már tavaly is alulteljesítő volt, pedig akkor az olajvállalatnak sikerült még a legoptimistább elemzői várakozásokat is felülmúlnia. A második negyedévben azonban erre aligha lehet számítani a Raiffeisen szerint: az energiaszektort sújtották leginkább a pandémia hatásai, amit tovább tetézett az olajár tavaszi összeomlása. A vállalat teljes portfóliója akár már a hordónkénti 25 dolláros olajárszinten is jövedelmező, erre a hatékonyságra pedig szükség is van, hiszen júniusban története során először negatív tartományba csúszott a Mol finomítói árrése. Ugyan a társaság pénzügyileg nagyon stabil lábakon áll, ennek ellenére részvényárfolyama tavaly április óta gyengül, és egyelőre kevés esély mutatkozik az emelkedésére.

