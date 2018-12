BUX-tagságra hajt a Masterplast

Kevés feltételt teljesít a Master­plast ahhoz, hogy a részvényei bekerüljenek a BUX indexbe. Ehhez az eddig felmutatottnál jóval magasabb forgalom és közkézhányad kellene.

Hosszabb távú célként fogalmazta meg a Masterplast menedzsmentje, hogy a cégük részvényeivel bővüljön a BUX-kosár. Konkrét ütemezés ezzel kapcsolatban nem hangzott el a legutóbbi befektetői fórumokon, az viszont már most látszik, hogy több feltétel szempontjából is van még miben erősödniük a Masterplast-részvényeknek.

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) öt kritériumot jelölt meg a kibocsátóknak, amelyből hármat is elég teljesíteni.

Pozitív, hogy az elmúlt fél év kereskedési napjainak 96 százalékában történt üzletkötés a Masterplast-részvények piacán, ezzel sikerült meglépni a 95 százalékos minimumot. Szükség lenne viszont a közkézhányad piaci kapitalizációjának növelésére, a BÉT elvárása e téren minimum 5 milliárd forint, a jelenlegi, szabadon kereskedhető Masterplast-részvények aránya 27,74 százalék, értékük pedig 2,5 milliárd forint. A közkézhányad növelése nemcsak a BUX-kosár miatt lenne fontos, az alapítók célja is az, hogy a jelenlegi, 60,7 százalékos részesedésük 50 százalékra csökkenjen.

A befektetői tájékoztatón elhangzottak szerint vizsgálják a lehetséges akvizíciós célpontokat, ha lesz ilyen tranzakció, azt részvénykibocsátással finanszíroznák, amivel növelni lehetne a közkézhányadot. A tőzsde BUX-elvárásai között szerepel az ügyletkötésekre vonatkozó kritérium is, ebben a Masterplast-részvények piaca nem erős, az elmúlt fél évben 1122 darab ügyletkötés történt, de 5 ezer darab lenne a szükséges minimum.

A részvények összesített forgalma sem üti meg a BUX-kosár mércéjét, az utóbbi hat hónapban 724 millió forint volt, miközben 5 milliárd forint az elérendő volumen. Ha bekerülnének a BUX-kosárba, az vélhetően megnövelné a Masterplast-papírok forgalmát, és új befektetői körök (például indexkövető alapok) látókörébe kerülne a részvény.

A BUX-kosárba nemcsak a bekerülés, a bent maradás is feltételekhez kötött, ennek volt elszenvedője idén a Zwack is, amelynek részvényei két egymást követő felülvizsgálaton is elvéreztek, ezzel búcsút inthettek az indextagságnak.

A BUX-kosár legutóbb 2017 szep­temberében bővült a Konzum és a Waberer’s részvényeivel.

Rácz Balázs, az MKB elemzője szerint a múlt heti befektetői tájékoztató legfontosabb üzenete az osztalékfizetéssel volt kapcsolatos, amelyről egyértelmű és határozott célokat fogalmazott meg az igazgatóság. Hatéves tőzsdei jelenléte alatt csak két alkalommal fizetett osztalékot a Masterplast, ezért a profitvisszaosztással kapcsolatban a piacnak nem voltak túlzott elvárásai, a bejelentésük ezért kisebb pozitív meglepetésként is értelmezhető – mondta Rácz Balázs.

