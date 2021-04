Credit Suisse vezetők buknak az Archegos botrány miatt

A svájci befektetési bank első embere már a mai nappal távozhat a Credit Suisse éléről, mely az Archegos hedge fund bedőlése miatti 3,5 milliárd dollárt veszített. De leváltják a kockázatkezelési vezetőt, s a részvényértékesítési vezetőt is menesztik, míg a vezérigazgató a pletykák szerint maradhat. Elképzelhető, hogy a hatalmas veszteség miatt felfüggeszthetik a bank 1,6 milliárd dolláros részvény visszavásárlási programját.

A Wall Street Journal szerint a hedge fundok részvénycsere ügyleteinek banki finanszírozása 2019 után élénkült fel, amikor a fedezeti alapok csökkentették a „fizikai” hitelfelvételeiket. Ám a részvénycsere ügyletekhez kapcsolódó „szintetikus” hitelek pótolták a kiesést. Josh Galper, a Finadium ipari tanácsadó cég ügyvezetője szerint az elsődleges brókerek bevételeinek több mint fele ilyen szintetikus hitelekhez köthető. És az Archegost a nagy befektetési bankok elsődleges brókerként szolgálták ki.

A bankok számára az amerikai tőzsdei lap szerint azért is előnyös a részvénycsere ügylet, mert egyaránt növeli a hitelezési és a kereskedési bevételt, miközben a „mérlegköltsége” alacsony.

Mindenesetre továbbra is úgy vélik az elemzők, hogy az Archegoshoz hasonlóan veszélyes részvénycsere kitettség nem lehet elszigetelt jelenség. Ahhoz, ez az üzletág túlságosan nagy nyereséggel kecsegtet. Bár most a hírek arról szólnak, hogy az Archegost vezető Bill Hwang 10 nap alatt 8 milliárd dollárt veszített. Ám a Wall Street Journal az Archegost jól ismerő szakértőket is idézett: Hwang éveken át 40-80 százalékos nyereséggel dolgozott. És fizette a bankoknak a részvénykölcsönzés díját.

Szabályozói oldalról felmerült, hogy a csereügyleteket egységesítsék egy elszámolóházban vagy a tőzsdéken. Mert jelenleg az egyik legnagyobb veszélyforrás, hogy a hedge fundokat egyszerre több elsődleges brókerként kiszolgáló nagybank látja el részvényekkel, de a brókerek nem ismerik a többi elsődleges bróker tevékenységét, így becsülhetetlen a tényleges kockázat. Lényegében azt sem tudják a Wall Street-i bankok, hogy mi folyik a szomszéd irodában. Így fordulhatott elő, hogy az Archegos pár héttel az összeomlás előtt még stabil hedge fundnak látszott.