Egy kivétellel csökkenéssel zártak a főbb nyugat-európai tőzsdék

Csökkenéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek kedden, és szerte a világban túlnyomórészt eséssel reagáltak a tőzsdék a Kínában egyre nagyobb méreteket öltő járványra.

A londoni FTSE-100 mutató 0,53 százalékos,

a párizsi CAC-40 index 0,54 százalékos mínuszban zárt,

míg a frankfurti DAX-index – kivételként – 0,05 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést.

Milánóban 0,65 százalékkal, Madridban pedig 0,49 százalékkal esett az irányadó mutató.

Mínuszban zárt a BUX A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 44 132 ponton zárt kedden. >>>

A páneurópai indexek közül

a Stoxx Europe 600 0,19 százalékkal,

az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,16 százalékkal,

míg az euróövezeti EuroStoxx50 0,26 százalékkal csökkent.

Az európai tőzsdezárás idején

a Dow Jones ipari átlag 0,11 százalékos,

az S&P 500-as index pedig 0,06 százalékos mínuszban,

míg a Nasdaq-piac összetett mutatója 0,07 százalékos pluszban állt.

A befektetőket aggasztja, hogy Kínában járványt okozott egy tüdőgyulladást okozó új koronavírus, az emberről emberre is terjedő fertőzés már hat emberéletet követelt. Egyelőre a 11 millió lakosú Vuhan városa látszik a megbetegedések központjának, de már Sanghajból és Pekingből is érkezett hír elszigetelt esetekről. Az Egészségügyi Világszervezet arra figyelmeztetett, hogy Kína más térségeiben és új országokban is felütheti a fejét a kórokozó.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.

A legközelebbi, márciusi határidős jegyzésekben

a Brent hordónként 0,86 százalékos mínuszban, 64,64 dolláron,

a WTI pedig 0,38 százalékos veszteségben, 58,36 dolláron forgott háromnegyed hatkor.

A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára februári szállításra 0,20 százalékkal, 1557,15 dollárra süllyedt.

Egy euróért 1,1094 dollárt adtak a nemzetközi bankközi piacon, ugyanannyit mint hétfőn záráskor.