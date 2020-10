Csökkenő forgalomban erősödött a pesti börze

A részvénypiac forgalma 58,121 milliárd forint volt, az előző heti 72,967 milliárd forint után. A vezető részvények vegyesen teljesítettek a héten. Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában kiemelte, hogy volatilis hetet zár a BUX. Hétfőn „feltámadt” a hazai részvénypiac, a nemzetközi befektetői hangulat támogatta a jelentős visszapattanást.

Ezt az erősödést negatív korrekció követte kedden, akkor mínuszban zártak az árfolyamok a Budapesti Értéktőzsdén.

Szerdán és csütörtökön emelkedett a hazai részvényindex, pénteken viszont csökkent, miután a nemzetközi befektetői hangulat erősen negatívba fordult Donald Trump amerikai elnök pozitív koronavírus-tesztje után – összegezték a kommentárban.

Az Equilor felidézte, hogy nem emelte a betéti kamatszintet a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A csütörtöki tenderen 0,75 százalékon tartotta a kamatszintet a jegybank, miközben több elemző további kamatemelést várt. Ugyanakkor a forint jelentősen erősödött, amelyben szerepe volt Virág Barnabás nyilatkozatának is; a jegybank alelnöke ismét leszögezte, hogy az árstabilitás fenntartása fontos prioritás, és semmilyen csatornán keresztül nem fogják növelni az inflációs kockázatokat.

Az elemzésben kitértek arra is, hogy megállapodást jelentett be a Richter. A Mochida Pharmceutical-lal kötött megállapodás értelmében a partnercég megszerzi Japánra a Richter bioszimiláris tocilizumab készítményére a fejlesztési, gyártási és értékesítési jogokat. A Mochida több részletben teljesít majd mérföldkő kifizetéseket a Richternek. A hatóanyaggal kísérletek folytak a citokinvihar kezelésénél, meg is kapta a törzskönyvi engedélyt, így a súlyos állapotban lévő koronavírusos betegek kezelése során is alkalmazható.

Az Equilor heti összefoglalójában kiemelte, hogy a Mol csütörtökön 315 ezer saját részvényt vásárolt vissza, az átlagár 1683,9 forinton alakult. Szeptemberben hordónként 1,1 dollár volt a hazai olajvállalat átlagos finomítói profitmarzsa, az egy hónappal korábbi 0,9 dolláros eredményhez képest így mérsékelten javuló környezetről számolhatott be a társaság. A petrolkémiai marzs 357,5 euróra emelkedett az augusztusi 337,5 euróról.

Jelezték azt is, hogy nyereséggel zárta az első félévet az Opus. A járvány időszaka a turizmus üzletágat érintette a leginkább negatívan. Az árbevételhez legnagyobb részt az ipari termelés szegmens járult hozzá 66 százalékban, míg a mezőgazdasági szegmens 27 százalékkal a második helyet foglalta el. Az adó- és kamatfizetés, valamint értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA) 17,7 milliárd forint volt az első félévben, ami csaknem kétszerese az egy évvel korábbi időszak eredményének.

Heti összevetésben az OTP erősödött leginkább, a részvény árfolyama a múlt pénteki zárás óta 9,52 százalékkal, 9840 forintra nőtt, 36,6 milliárd forintos forgalom mellett.

A Mol 6,86 százalékkal erősödött a héten, a pénteki kereskedést 1666 forinton zárta, heti forgalma 10 milliárd forint volt. A legnagyobb mértékben, 2,16 százalékkal a Richter árfolyama esett, részvényei a pénteki záráskor 6560 forintot értek. Heti forgalma meghaladta a 8,7 milliárd forintot.

Gyengült a Magyar Telekom is, a pénteki 362,5 forintos záróérték 1,23 százalékos árfolyamcsökkenést jelent heti összevetésben. Forgalma 814,2 millió forintot ért el.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3375,87 ponton zárt. A múlt pénteki értékéhez képest 112,42 ponttal, 3,44 százalékkal emelkedett a héten.