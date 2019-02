Csökkent az árfolyam az osztalékjavaslat hírére

A két forintnál nagyobb osztalékemelésre spekulálok csalódtak a Magyar Telekom célkitűzésében.

A Magyar Telekom árfolyam két százalék feletti mínusszal reagált a két forintos osztalékemelés tervére és a kedvező számokat tartalmazó negyedik negyedéves gyorsjelentésre. Napközben 457 forinton is kötöttek üzletet, ami 3,2 százalékos mínuszt jelent. A menedzsment a 2018-as eredményből a várt részvényenkénti 25 forintos osztalék kifizetésére tesz javaslatot, azonban az idei profitból már 27 forintot adnának papíronként.

„A piacon voltak, akik elképzelhetőnek tartottak egy nagyobb, 5 forintos osztalékemelést is az idei eredmény terhére. Akik erre alapozva vettek Magyar Telekom részvényeket a közelmúltban, azok nyilván csalódtak. Egyes spekulációk szerint a tavalyi utánit is megemelhették volna, de erre nem volt reális esély. A konszenzus egyértelműen 25 forint közelében állt, mindössze néhányan voltak optimisták. Az ilyen reményeket a menedzsment sem fűtötte, így a két forintos emelés is meglepőnek tekinthető” – mondta a Világgazdaságnak Nagy András, az Erste elemzője.

A Magyar Telekom tavaly 43,6 milliárd forintos profitot ért el, ez részvényenként 41,8 forintos eredményt jelent. A 68 milliárd forintos szabad készpénzállományból kiindulva 65,2 forint jut egy részvényre.

Tehát elviekben lett volna tér az osztalék emelésére. Az eddigi osztalékpolitika szerint akkor lehet fizetni a részvényeseknek, ha az eladósodottsági ráta a 30-40 százalékos sávban van. A 2018 végi 30,7 százalékos mutató a tartomány kedvezőbb végén található. A menedzsment azonban többször is hangsúlyozta, hogy az idei 5G frekvenciapályázatok és az éleződő verseny miatt tartalékol. Így a 2 forintos emelési terv még jó hírnek is tekinthető.

„A vállalat remekül teljesített 2018-ban, túlteljesítették a saját célkitűzéseiket. Néhányan azt kifogásolhatják, hogy a rendszer-integrációban túl nagy az állam szerepe, vagy a készülékértékesítések súlyát tarthatják túlzónak, de az összkép jó. Az eladósodottság 2010 eleje óta nem volt ilyen alacsony, így fizethetnének több osztalékot, de tény, hogy a szektortársak is szűkülő marzsokkal számolnak. Olyan szempontból viszont jobb a Magyar Telekom helyzete, mint egy évvel ezelőtt, hogy most nincs szó egy állami szereplő mobilpiaci indulásáról és nyilván sokkal pontosabb információik lehetnek az 5G pályázatról” – húzta alá Blahó Levente, a Raiffeisen elemzője.

Szerinte nem elképzelhetetlen, hogy ha nem lesz túl drága a spektrumpályázat és a versen sem lesz túl éles, akkor jövőre a 27 forinton felül néhány forintos rendkívüli osztalék kifizetéséről dönthet az igazgatóság.

„Ez kedvező lenne a részvényeseknek, de még nem csinált ilyet a cég. Az osztalékhozam ráadásul így is prémiumot ad az állampapírhoz képest, ráadásul gyakorlatilag úgy lehet számolni a Magyar Telekommal, mint az állampapírral. Az idei célkitűzésekben nem pontos számokat, hanem csak nagy vonalakban megfogalmazott várakozásokat tettek közzé. Ennek nem a legjobb az üzenete, de a 2019 első negyedéves gyorsjelentésben már lehet, hogy a korábbi hagyományoknak megfelelően pontosabb adatokat tüntetnek fel” – tette hozzá Blahó Levente.

A 30,7 százalékos eladósodottsági ráta az első negyedévben 30 százalék alá csökkenhet, így valóban lenne pénze a cégnek magasabb osztalékra, de az elemzői várakozás 25 forint volt. A 27-re emelés jó üzenet abban a tekintetben, hogy elkezdődhet az osztalék emelése. Elszakadt a cég attól, hogy 5 vagy 10 forintosával emeljen, ami szintén jónak értékelhető. A jelenlegi árfolyamon a 27 forint 5,8 százalékos osztalékhozamnak felel meg, ami 3 százalékpontos prémium az állampapírhoz képest

– mutatott rá Cinkotai Norbert, a KBC Equitas vezető elemzője.

„A piac nem fogadta jól a 27 forintos osztalékcélt, reménykedett, egy kicsit bőkezűbb emelésben, illetve abban, hogy akár már a 2018 utáni osztalékot is megemelik. A szintén a Deutsche Telekomhoz tartozó Hrvatski Telekom is így tett. A szabad készpénzáram idén 71,4 milliárd forint lehet, ami részvényenként 68,5 forintot jelenthet. Ez csak 39 százalékos osztalékkifizetési ráta, amin emelhetne a cég. Az egyszeri tételekkel tisztított szabad készpénz áram 2018-as 58 milliárdhoz képest 2019-re nagyjából 13,4 milliárddal magasabbat vár a menedzsment, de ebből csak 2,1 milliárdot osztanának a részvényesekkel. Az versenytársak vagy akár a Deutsche Telekom ennél gálánsabbak a tulajdonosokkal. Ez a helyzet bizonyos szempontból a kisrészvényesek jogait veszi kevésbé figyelembe, hiszen a nagytulajdonos Deutsche Telekom profitál a hitel leépítéséből” – hangsúlyozta Gaál Gellért, a Concorde elemzője.