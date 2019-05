Egyre több magyar cég érett meg a tőzsdére lépésre

Összesen 48 ezer cég van listázva a világ tőzsdéin, a teljes forgalom 95 százaléka 3 kontinens között oszlik meg, a BÉT pedig továbbra is célpont a külföldi befektetőknek – mondta Körmöczi Dániel, a BÉT értékesítési és marketing igazgatója a Világgazdaság Tőzsdekonferencia 2019 című rendezvényén.

Körmöczi a bevezetőjében elmondta, a 20. század elején nagyon sok tőzsdének a működéséről lehetett beszélni, de főleg európai országok börzéi domináltak. Míg korábban pár ezer cég vett részt a tőzsdei kereskedelemben, jelenleg 48 ezer cég van listázva a világ tőzsdéin. Körmöczi hozzátette, hogy

a New York-i tőzsde egyedül nagyobb, mint az 50 legkisebb tőzsde együttvéve.

A BÉT értékesítési és marketing igazgatója elmondta, hogy a Budapesti Értéktőzsde vezetősége fontos küldetésének tartja, hogy fejlessze a tőzsdét és erősítse a gazdaságot, ennek megfelelően a tőzsde öt éves stratégiájában szerepel a helyi ökoszisztéma kiépítésének az elősegítése, az új szolgáltatások bevezetése, illetve hogy segítsék a kis -és középvállalkozásokat (kkv) a tőkepiaci szolgáltatásokhoz való hozzáférésben.

Ezekből a cégekből később nagyobb vállaltok lehetnek, amelyek standard prémium kategóriás besorolásba is bekerülhetnek

– tette hozzá Körmöczi Dániel.

A kibocsátói fejleményekről elmondta, hogy két új Xtend piaci bevezetés is megtörtént a Megakrán Nyrt. és a Kajahu tekintetében, a tavalyi évben három prémium kategóriába történő átsorolás is megvalósult. Hozzátette, a részvénypiaci állomány alaptőke-emeléseken keresztül is nőtt, több mint 79 milliárd forint értékben.

A 2018-as évről azt is elmondta, hogy további 50 növekvő potenciálú vállalattal történt kapcsolatfelvétel a BÉT50 projekt keretében. Körmöczi Dániel elmondása szerint az eddig megjelent három BÉT50 kiadványban szereplő 150 jól teljesítő magyar vállalkozás sikere azt mutatja, hogy

egyre több az olyan hazai cég, amely szintet lépve már alkalmas akár a tőzsdén való megjelenésre.

„Idén elkészítjük a negyedik kiadványt, megtartjuk a konferenciát, és útjára indítjuk a BÉT50 klubot” – mondta.

Az ELITE programról elmondta, hogy a komoly növekedési potenciállal bíró cégeket támogatja a kezdeményezés: 2018-ban összesen 8 magyar céget sikerült akvirálni a programba – így összesen 17 cég volt a program részese – ebből 10 cég aktívan tervez a tőkepiacokkal. Hozzátette, 2019-ben 7 új cég csatlakozott, összességében így 24 tagja van már a programnak.

Körmöczi BÉT GINOP mentor programjáról elmondta, hogy a BÉT-től a kkv-k olyan vissza nem téríntendő támogatást vehetnek igénybe, amely a tőkepiaci finanszírozáshoz szükséges tudás megszerzésére, továbbá a tőzsdei megjelenés költségeinek finanszírozására fordítható. A GINOP mentoring projekt két részből áll: az első elem révén a nemzetközi együttműködéssel megvalósuló képzési programban résztvevő kkv-k támogatása, a második projektelem keretében a vállalatok tőzsdei felkészülését, bevezetését támogató program jön létre.

Az első BÉT Xtend piacra lépő Megakrán Nyrt. volt az első olyan vállalat, amely sikeresen pályázott a BÉT-en keresztül GINOP mentoring támogatásra. 2019-ben további 3-4 cég várható a tőzsdei felkészülés részbe, 2019 elejétől már igénybe lehet venni a KMR régióban is – 2022 végéig. Az év elejétől már igénybe lehet venni a KMR régióban is, 2022 végéig. A közbeszerzési eljárás eredményét követően 2019 elejétől az ELITE program finanszírozására is igénybe vehető a támogatás – tette hozzá.

A magyar tőzsdéről elmondta, hogy hasonlóan a korábbi évekhez, az azonnali piaci forgalom legnagyobb részét tavaly is a részvényforgalom adta. Hozzátette, hogy a BÉT esetében még mindig a külföldi befektetések dominálnak, mind a kereskedési forgalomban, mind pedig a részvények tekintetében. A forgalmi koncentráció pedig továbbra is alacsonyabb volt tavaly.